Sony erneuert Trademarks für zwei vergessene PS2-Klassiker und Fans hoffen auf mehr

Sony Interactive Entertainment hat Trademarks für zwei alte Spiele erneuert, die ursprünglich in den 2000er-Jahren für PlayStation 2 erschienen sind. Es handelt sich dabei um The Mark of Kri und Rise of the Kasai, wie GameRant berichtet. Kennt ihr die Spiele?

Das könnte auf Remaster, eine anderweitige Wiederbelebung der Spiele oder gar eine Fortsetzung hindeuten – oder bekanntlich auch auf gar nichts. Trademarks werden ständig beantragt und erneuert, in den meisten Fällen steckt nichts Aufregendes dahinter.

Im PS2-Klassiker The Mark of Kri trifft Stealth-Action auf Strategie. Der heldenhafte Krieger Rau und sein Schutzgeist Kuzo treten gegen hinterhältige Schurken an, die eine böse Macht entfesseln wollen. The Mark of Kri ist bereits im Klassikerkatalog von PlayStation Plus Premium verfügbar.

Rise of the Kasai ist die Fortsetzung von The Mark of Kri, auch wenn es ganz anders heißt. Der Krieger Rau und sein Schutzgeist Kuzo kehren in diesem Titel zurück, zusammen mit drei neuen spielbaren Charakteren wie Tati. Auch Rise of the Kasai ist bereits für Premium-Abonnenten spielbar.

Während The Mark of Kri von den San Diego Studios entwickelt wurde, die in der Folge fast ausnahmslos Sportsimulationen entwickelten, wurde Rise of the Kasai von BottleRocket Entertainment entwickelt. Sony war in beiden Fällen Publisher.

Da beide Spiele bereits im Klassikerkatalog verfügbar sind und dort mit einigen technischen Verbesserungen gespielt werden können, scheint eine HD-Neuauflage unwahrscheinlich. Ein dritter Teil? Angesichts des Bekanntheitsgrads der Spiele irgendwie auch nicht so richtig wahrscheinlich. Aber wer weiß.

Bildmaterial: Rise of the Kasai, Sony