Die neue Community-Spielhilfe auf PS5 generiert aus eurem Gameplay automatisch Videos

Sony Interactive Entertainment hat ein neues Feature vorgestellt: Die Community-Spielhilfe soll die derzeitige Spielhilfe durch die Erweiterung der Bibliothek ergänzen, indem sie Videos einbezieht, die automatisch aus Gameplay-Material von Spielern generiert werden, die sich dafür angemeldet haben.

Diese erweiterte Spielhilfe soll allen PS5-Fans zur Verfügung stehen, ob mit oder ohne PlayStation-Plus-Abo, erklärt Sabrina Meditz, Senior Director Product Management, im PlayStation Blog. „In unterstützten Spielen können PS5-Spieler ihr Gameplay beisteuern, Hinweise von anderen Spielern ansehen oder auf von Entwicklern erstellte Spielhilfe-Hinweise zugreifen“, erklärt sie weiter. Das Feature soll noch in diesem Jahr in so vielen Spielen wie möglich an den Start gehen.

Spiele-Entwickler sollen darüber hinaus auch eigene Hinweis-Videos erstellen können. Wenn ihr in kniffligen Situationen seid, drückt ihr die PS-Taste, um das Control-Center zu öffnen und nach der Aktionskarte mit dem Symbol „Hinweise verfügbar“ zu suchen. Dort findet ihr dann auch die „Community-Spielhilfe“. Die dort gefundenen Videos könnt ihr nach Nützlichkeit bewerten.

Aktive Zustimmung notwendig

Wie bereits erwähnt müsst ihr euch aktiv anmelden, wenn ihr euren Beitrag dazu leisten möchtet. Das geht einfach über die Einstellungen auf eurem Konto, der PlayStation Blog erklärt euch auch den exakten Weg dahin. „Sobald ihr die Einstellungen aktiviert habt, nimmt eure PS5 automatisch ein Video auf, wenn ihr eine bestimmte Aktivität in einem Spiel abschließt“, erklärt Meditz weiter.

Das Material werde dann von einem Moderator geprüft, bevor es veröffentlicht wird. Der Upload funktioniert anschließend automatisch und das Video wird dann von eurer Konsole gelöscht. Der Speicherplatz eurer Konsole wird somit nicht beansprucht.

„Bilder und Audio von eurer Webcam, eurem Mikrofon oder dem Party-Chat werden nicht an den Moderator oder die Community weitergegeben“, verspricht man. Allerdings: „Je nach Spiel, das ihr spielt, kann euer Video Online-IDs oder Chat-Nachrichten enthalten, die auf eurem Spielbildschirm angezeigt werden.“ Aufgenommene Videos können stets überprüft werden.

Bildmaterial: Sony Interactive Entertainment