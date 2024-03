Sehnlichst erwartetes Metroidvania der Celeste-Macher wird deutlich verschoben

Anfang 2021 hatte Extremely OK Games erstmals angekündigt, an einem neuen Spiel zu arbeiten. Das war eine tolle Nachricht, denn Extremely OK Games hatte zuvor das extrem gute und beliebte Celeste erschaffen. Um Earthblade, ebenfalls ein Metroidvania, war es aber abseits des Trailers bei The Game Awards 2022 ziemlich ruhig.

Das wird sich auch in den nächsten Monaten nicht ändern. Die Entwickler haben sich mit einem Blogbeitrag zu Wort gemeldet und bekannt gegeben, dass Earthblade nicht mehr 2024 erscheinen wird. Man habe zwar gehofft, in etwa jetzt schon einen konkreten Veröffentlichungstermin zu nennen, aber das klappt offensichtlich nicht.

Die gute Nachricht sei, dass man stetig Fortschritte mit Earthblade mache, erklärt Madeline Stephanie Thorson. Auch das Team wächst weiter, man konnte Kyle Pulver, einen erfahrenen Indie-Dev, in die Mannschaft aufnehmen. Das war allerdings auch keine einfache Entscheidung.

In Earthblade schlüpft ihr in die Rolle von Névoa, ein rätselhaftes Kind, welches auf die Erde zurückkehrt. Diese liegt in Trümmern, es liegt an euch, die Geschichte zu rekonstruieren. Es warten neben der Pixelgrafik auch Erkundung, Geheimnisse und fordernde Kämpfe. Besonders der Erkundungsteil soll umfangreicher ausfallen als bei Celeste.

Der ältere Trailer:

Bildmaterial: Earthblade, Extremely OK Games