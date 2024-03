No Rest for the Wicked: Das Präzisions-RPG der Ori-Macher geht im April in den Early-Access

Am Freitag hat Publisher Private Division in einem Livestream das neue Action-RPG von Moon Studios vorgestellt, die Macher hinter den Ori-Games. No Rest for the Wicked wird ein Präzisions-Action-RPG – so viel Zeit muss sein.

Schon am 18. April startet No Rest for the Wicked in den Early-Access bei Steam. Darüber hinaus bot der Livestream viele neue Details zum Spiel und erstes „Wicked“-Gameplay. Eine Aufzeichnung der Show könnt ihr euch unten ansehen.

Durch das Programm führten Thomas Mahler und Gennadiy Korol, die Gründer von Moon Studios. Sie stellten einige Schlüsselaspekte des Spiels vor, darunter seine düstere und ernste Geschichte, die von Hand geschaffene Welt und nicht zuletzt die „Präzisionskämpfe“ des Action-RPGs, die „förmlich spürbar“ sind.

Darüber hinaus geht es um die Waffen im Spiel sowie deren Verzauberungen, Runenangriffe und das Ausweichen sowie das offene Klassensystem. Einen Blick gibt e auch auf die Stadt Sacrament, Häuserbau und Crafting-Elemente und auf die Roadmap für den Early-Access.

No Rest for the Wicked im Showcase:

Bildmaterial: No Rest for the Wicked, Private Division, Moon Studios