Grandia-Fans haben große Hoffnung, sollten sich aber lieber auf eine Enttäuschung gefasst machen

Im Dezember 2023 feierte Grandia seinen 25. Geburtstag. Seit 2009 ist Grandia bei GungHo zu Hause, damals startete man Grandia Online. In der Folge gab es lediglich HD-Remaster der ersten beiden Spiele.

Jetzt kommt aber vermeintlich Bewegung in die Sache. Vor einigen Tagen erst kündigte GungHo Online Entertainment die Grandia HD Collection für PlayStation 4 und Xbox One an. Die Sammlung soll am 26. März 2024 erscheinen. Die Vorbestellung der physischen Version ist jetzt übrigens bei Limited Run Games eröffnet, es handelt sich um einen nummerierten „Run“, der wohl exklusiv bleibt.

„In fünf Tagen“ möchte uns GungHo Online Entertainment noch einmal überraschen. Aber womit?! Man hält sich bedeckt. Nur soviel wissen wir: „Something BIG is coming in 5 days“, wie es auf dem offiziellen Twitter-Account heißt. Dazu liefert man das Hashtag #GRANDIA und ein Bild, welches einige Charaktere des ersten Teils zeigt.

Ein neues Grandia? Ein Grandia-Remake nach den aktuellen Remastern? Die Fans sind jedenfalls voller Neugierde und entsprechend aus dem Häuschen, freuen sich in den Antworten auf den Tweet auf ein Grandia 3 Remake oder gar einen neuen Serienteil.

Allerdings auch nicht ganz vom Tisch: Man meint nur die bereits angekündigte HD Collection. Der Account veröffentlichte den Tweet nämlich vor sieben Stunden, da war an der Westküste Amerikas, wo GungHo America beheimatet ist, noch der 21. März und es waren fünf Tage bis zum 26. März …

Fans sollten ihre Erwartungen nicht zu hoch hängen. Als GungHo im Dezember den 25. Geburtstag von Grandia feierte, kündigte man großspurig „aufregende Feierlichkeiten für neue und alte Grandia-Fans“ an – am Ende gab es ein Gewinnspiel und einen Fanart-Contest.

Die Grandia HD Collection erschien ursprünglich für Nintendo Switch anno 2019. Sie beinhaltet Grandia HD Remaster und Grandia II HD Remaster, beide sind einzeln auch für PC-Steam erhältlich. Außerdem gibt es eine emulierte Version des Originalspiels Grandia für PS4 und PS5. Es ist im Klassikerkatalog für Premium-Abonnenten von PS Plus verfügbar und auch einzeln zu 12,49 Euro erhältlich.

