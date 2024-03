Final Fantasy XVI: Yoshida verrät, ob „The Rising Tide“ Einfluss auf das Ende des Spiels hat

Wir nähern uns unweigerlich der Veröffentlichung von „The Rising Tide“ zu Final Fantasy XVI. Die zweite DLC-Erweiterung zum Spiel hat zwar noch keinen konkreten Termin, aber die Auftritte häufen sich.

Game Informer hat ein exklusives Preview veröffentlicht, bevor Naoki Yoshida und seine Führungskräfte in Kürze in Amerika ein Panel zum Spiel präsentieren, bei dem es auch um „The Rising Tide“ geht. Die Zeichen stehen auf: baldiger Termin.

Bevor es so weit ist, schwelgt Naoki Yoshida noch einmal in der Vergangenheit. Wir erinnern uns: Immer wieder betonten die Entwickler, dass man mit Final Fantasy XVI ein vollständiges Erlebnis bieten wolle, eine in sich abgeschlossene, vollständige Handlung insbesondere. Gespräche über einen DLC vermied man vor der Veröffentlichung.

Brotkrumen hinterlassen

Doch schon das Spiel selbst bot dann genug Anzeichen, dass es so kommen würde. Der „vergessene“ Leviathan, verschlossene Türen. Man hatte Brotkrumen hinterlassen. Naoki Yoshida beteuert gegenüber Game Informer aber, dass die finale Entscheidung auf sich warten ließ.

„In Bezug auf die Entscheidung, einen DLC zu erstellen und zu verkaufen, mussten wir warten, bis das Spiel tatsächlich veröffentlicht wurde“, so Yoshida, der zudem erklärt, dass Square Enix zunächst sehen wollte, ob die Nachfrage nach mehr vorhanden war. „Abgesehen davon haben wir uns tatsächlich eine mögliche Route, eine mögliche Geschichte überlegt, die wir nutzen könnten, wenn wir einen [DLC] machen würden“, gesteht Yoshida ein.

Das Ende bleibt

Wird man in „The Rising Tide“ am Ende wirklich gegen Leviathan kämpfen? Wird man sich seine Kräfte einverleiben und dann das Endgame mit seinen Kräften bestreiten können? Das wollte Game Informer darüber hinaus wissen. Yoshida sagt, dass dies nicht der Fall sein wird und dass das Ende so bleibt, wie es ist. „Sie werden jedoch ein tieferes Verständnis dafür bekommen, wie die Welt von Valisthea ist und wie die Charaktere in Final Fantasy XVI sind“, fügt er hinzu.

Im Gegensatz zu „Echoes of the Fallen“, das nach etwa drei Stunden durchgespielt war, wird „The Rising Tide“ übrigens etwa 10 Stunden in Anspruch nehmen, wie Game Informer berichtet. Der DLC soll noch im Frühjahr erscheinen.

Bildmaterial: FINAL FANTASY XVI © 2023 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.