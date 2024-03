Final Fantasy XIV: So erweisen Spieler Mangaka-Legende Akira Toriyama ihren Respekt

Zahlreiche SpielerInnen gingen auf die Straßen von Ul’dah, um dem verstorbenen „Dragon Ball“-Schöpfer Akira Toriyama mit Mahnwachen am Lagerfeuer und Outfits, die auf Charakteren basierten, die Toriyama im Laufe seiner Karriere entworfen hatte, Respekt zu erweisen.

Stunden nachdem die Nachricht vom Tod Akira Toriyamas bekannt wurde, nahm es sich die Spielergemeinschaft von Final Fantasy XIV zur Aufgabe, ihn auf eine Art und Weise zu ehren, wie sie es schon zuvor getan hatte. Ähnlich wie bei den Mahnwachen im Jahr 2021 für den „Berserk“-Schöpfer Kentaro Miura, teilten zahlreiche SpielerInnen ihre Respektbekundungen via Reddit.

Sie veröffentlichten Screenshots der Versammlungen in der Stadt Ul’dah. In einem Beitrag veröffentlichte ein Redditor namens mfpoke eine kleine, aber wachsende Mahnwache auf dem Cactuar-Server in Nordamerika. In den Antworten posteten andere SpielerInnen ihre Screenshots von Mahnwachen auf Servern wie Zodiark in Europa und anderen Städten wie Rhalgr’s Reach.

Bei jeder Mahnwache zündeten die SpielerInnen Lagerfeuer an und trugen Outfits, die auf Charakteren basierten, die Toriyama erschaffen hatte. Während Goku und andere Charaktere aus der „Dragon Ball“-Reihe zu den prominentesten dargestellten Charakteren gehörten, waren auch Charaktere aus dem zeitlosen Rollenspiel Chrono Trigger – wie Crono, Marle, Lucca und Frog – auf anderen Servern zu sehen.

via GameRant, Bildmaterial: Final Fantasy XIV, Square Enix