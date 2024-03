Fans wünschen sich, das neu angekündigte Palworld ~More Than Just Pals~ wäre echt

Auch in Japan ist noch der 31. März, aber das hält Pocketpair nicht davon ab, einen gut vorbereiteten Aprilscherz schon jetzt zu verbreiten. Man kündigte Pal♡world! ~More Than Just Pals~ an.

Die Dating-Sim wurde eindeutig als Aprilscherz gekennzeichnet und soll am 1. April 2025 erscheinen. Und in den sozialen Medien gibt es natürlich mehr als genug Palworld-Fans, die sich genau das wünschen würden.

Als Austauschschüler verschlägt es euch an die Palpagos Private Academy. Dort trefft ihr auf einziartige Freunde und genießt ein nicht ganz so typisches Schulleben, umgeben von Romantik. Es liegt ganz an euch, ob ihr nur Freunde bleibt, oder eine Romanze entwickelt. Oder eure Kumpels einfach auffresst.

Bahnbrechend: Es wird ein neues Sprachsystem eingeführt, die „Pal-Sprache“ mit der ihr aus einer Vielzahl von Dialogoptionen wie „Paloo“ und „Palp“ wählen könnt. Das Höllen-Situations-System will man hingegen eher meiden. Es wird ausgelöst, wenn sich mehrere Pals gleichzeitig annähern. Die zurückgewiesenen Pals laufen dann Amok.

Laut Pocketpair-CEO Takuro Mizobi sei genau dies das ursprüngliche Konzept von Palworld gewesen. „Palworld wurde ursprünglich als Dating-Simulation entwickelt, aber in einem Moment der Unentschlossenheit nahm es die Form eines Survival-Crafting-Spiels an. Übrigens bin ich derzeit in einer Beziehung mit Cattiva“, so der CEO. Es soll auch eine „Ab 18“-Version geben.

Neben einem Ankündigungstrailer stellte man auch einige Charaktere aus der Dating-Sim vor. Da wären die geheimnisvolle Katress, den schüchternen Chillet, die willensstarke Zoe, den Vorsitzenden der Schülervertretung und Lovander, eine Oberstufenschülerin, die sich jedes Jahr an neue Schuler heranmacht.

Der Ankündigungstrailer:

Bildmaterial: Pal♡world! ~More Than Just Pals~, Pocketpair