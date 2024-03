Das war … Kalenderwoche 13/2024

Weiterhin viel zu reden gibt Dragon’s Dogma II, daneben ging es unter anderem um Clive aus Final Fantasy XVI, PlayStation, Xbox und Ubisoft. Auch viele Videos können wir euch heute ins Osternest legen. Zum Schluss findet ihr schließlich noch unsere vier neuen Reviews sowie ein Preview. Nichts verpassen – Wochenrückblick lesen!

Viel Lob und Kritik gab es bekanntlich zum Start von Dragon’s Dogma II (PS5, Xbox Series, PC). Capcom gab nun einen Fahrplan für kommende Updates bekannt. Zudem erkundigt man sich bei Fans bereits vorsichtig, wie viel DLCs kosten sollten. Einige verärgerte Fans sind leider wieder einmal übers Ziel hinausgeschossen.

Bei einem Auftritt zu Final Fantasy XVI (PS5) haben sich die Entwickler zur Popularität von Clive geäußert. Man zeigt sich deswegen überrascht und zugleich erfreut. Square Enix hat jedoch auch den Geburtstag von Parasite Eve gefeiert und damit etwas tiefer im eigenen Portfolio gegraben.

Sony plant eine PlayStation 5 Pro, das ist ein relativ offenes Geheimnis. Allerdings scheinen die Entwickler davon nicht angetan zu sein. Auch bei Xbox gibt es Probleme, nämlich die bescheidene Hardware-Basis. Deswegen lohnt sich der entsprechende Support von Third-Parties immer weniger. Auf wenig Gegenliebe stößt Ubisoft aktuell mit KI-generierten NPC-Dialogen.

Das neu enthüllte Puzzle-Game Hakokoro V (Switch) erscheint schon in der nächsten Woche in Japan. Im Mai könnt ihr dann in die offene Action-Welt von Wuthering Waves (PC, Mobil) eintauchen. Otome-Fans dürfen sich den 28. Mai für Cupid Parasite: Sweet and Spicy Darling (Switch) in die Agenda schreiben. Neue Inhalte bietet ab sofort ein Update zu Star Ocean: The Second Story R (PS4, PS5, Switch, PC), dazu gehören ein harter Schwierigkeitsgrad sowie neue Gegner. Schon der dritte Titel für den Mai ist Neptunia Game Maker R:Evolution (PS4, PS5, Switch). Ab sofort könnt ihr eine Demo zu Stellar Blade (PS5) unter die Lupe nehmen oder ihr macht das mit Gameplay dazu. Gruslig wird der Herbst dank Corpse Party II: Darkness Distortion (PS4, Switch, PC), womit die Reihe bald weitergeht.

Zum China-exklusiven Spin-off Persona 5: The Phantom X (PC Mobil) gibt es inzwischen das Eröffnungsvideo. Einen neuen Trailer veröffentlichte auch Square Enix zu Visions of Mana (PS4, PS5, Xbox Series, PC). Dank Konami ist ab sofort ein Bundle zu Felix the Cat (PS4, PS5, Switch) erhältlich. Das Stop-Motion-Abenteuer Harold Halibut (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC) hat den zeitnahen Veröffentlichungstermin erhalten. Zunächst in die Testphase gestartet ist Duet Night Abyss (PC, Mobil), während das Online-Action-RPG Soulframe weiter neugierig macht. Ausführliche Gameplay-Eindrücke erreichten uns zu REYNATIS (PS4, PS5, Switch, PC), welches auch im Westen erscheinen soll.

Im neuen Intro von Paper Mario: Die Legende vom Äonentor (Switch) gibt es einige Unterschiede zum Original. Vor allem mit der Switch-Version verwirrt hat Broken Roads (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC), diese soll nun später folgen. Die chinesische Farming-Sim Pathless Woods (PC) steht kurz vor dem Early Access. Je eine Verschiebungsmeldung veröffentlichen mussten Europa (PC) (Link) Shinjuku Soumei (PC) (Link). Das Projekt Solo Leveling: ARISE (PC, Mobil) basiert auf dem beliebten Anime und AlternaWelt: Blue Exorcist Gaiden (PC, Mobil) hat eine Manga-Vorlage.

Nächste Woche könnt ihr mit Eddy Gordo aus Tekken 8 (PS5, Xbox Series, PC) loslegen, während seit wenigen Tagen das nächste Trio für One Piece: Pirate Warriors 4 (PS4, Switch, Xbox One, PC) verfügbar ist. Mit einem neuen DLC-Fahrplan zeigt sich Dragon Ball Xenoverse 2 (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) nimmermüde. Neue Inhalte in Japan sind für Blue Protocol (PS5, Xbox Series, PC) verfügbar, auch an Ostern denkt man dabei. Mit einer Castlevania-Kollaboration machte V Rising (PS5, PC) neugierig. Bei Nintendo Switch Online könnt ihr seit Kurzem mit F-Zero: Maximum Velocity Gas geben. Einen umfangreichen Aprilscherz haben sich die Macher von Palworld erlaubt mit Palworld: More Than Just Pals.

Damit sind wir bei den aktuellen Reviews von JPGAMES angelangt. Viel Abwechslung bietet Princess Peach: Showtime! (Switch) (zum Testbericht), dem steht jedoch eine eher kurze Spielzeit gegenüber. Ein spaßiges Spielprinzip mit viel Potential bringt Foamstars (PS4, PS5) (zum Testbericht) mit. Allerdings nutzt man dieses von Publisher-Seite her derzeit nicht aus. Das Remake Persona 3 Reload (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC) (zum Testbericht) kann mit Neuerungen punkten. Das Spiel ist auch in der neuen Form mitreißend. Mit allen Stärken und Schwächen des Vorgängers kommt Outcast: A New Beginning (PS5, Xbox Series, PC) (zum Testbericht) daher. Die vielseitige Spielwelt punktet, die Quests sind jedoch eher mittelmäßig spannend.

Eine Preview-Session konnten wir zum kommenden SAND LAND (PS4, PS5, Xbox Series, PC) absolvieren. Die von Akira Toriyama erdachte Welt verspricht dabei spielerische Vielfalt, tolle Charaktere und eine charmante Präsentation.