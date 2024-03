Baby-Day in Pokémon Karmesin und Purpur: Fangt zur Ostern zeitlich befristet kleine Energiebündel

Aus Eiern schlüpfen tendenziell niedliche Wesen. Küken, Baby-Dinos, sowas in die Richtung eben. Mit etwas Fantasie auch Wonneira, Pichu oder Elekid. Fertig sind die massiven Aufläufe in Pokémon Karmesin und Purpur anlässlich des diesjährigen Osterfests!

Vom 29. März bis zum 31. März 2024 könnt ihr in Karmesin und Purpur in massiven Aufläufen auf jede Menge kleine Energiebündel treffen. Mit Essen haben diese massiven Aufläufe übrigens nichts zu tun. Bei diesem Phänomen versammeln sich ganz viele Pokémon der gleichen Art an einem Ort.

Pichu und Wonneira trefft ihr dabei in Paldea, massive Aufläufe von Mampfaxo und Riolu finden in Kitakami statt und massive Aufläufe von Elekid und Magby in der Tera-Kuppel der Blaubeer-Akademie. Dabei könnt ihr außerdem häufiger als sonst auf Pokémon mit dem Elan-Zeichen stoßen!

Apropos besondere Zeichen: Derzeit findet eine Verteilaktion statt, bei der ihr ein besonderes Felori für Karmesin und Purpur erhalten könnt. Felori ist das Partner-Pokémon der neuen Protagonistin Liko aus Pokémon Horizonte und es kommt mit Partnerband daher.

Bildmaterial: Pokémon Purpur, Pokémon Karmesin, Nintendo, The Pokémon Company, Game Freak