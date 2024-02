7 außergewöhnliche Indies für 9 Euro: Endling, Norco und diese weiteren Games erwarten euch

Humble ist mit einem neuen Bundle an den Start gegangen, das es besonders für Indie-Fans in sich hat. Ihr bekommt nämlich sieben aufregende Indie-Games für nur 9,21 Euro im Gesamtwert von über 130 Euro.

Mit dabei ist unter anderem Endling: Extinction is Forever. Man schlüpft in den Pelz der letzten Füchsin auf der Erde, die alles daransetzt, ihre Welpen durchzubringen. Auch Norco machte von sich reden. Ihr erkundet hier eine surreale und intime Darstellung von Süd-Louisiana auf der Suche nach Antworten auf ein generationenübergreifendes Geheimnis. In Wytchwood erwartet euch eine düstere Märchenwelt, in der ihr Tränke braut und Monster bekämpft.

Diese Spiele sind enthalten:

Endling: Extinction is Forever

Norco

Wytchwood

APICO

Not For Broadcast

Mutazione

One Step From Eden

Es handelt sich jeweils im Steam-Codes, die ihr einzeln abrufen könnt. Solltet ihr eines der Spiele schon besitzen, könnt ihr den Code also auch weiterverschenken und Freunden eine Freude bereiten. Darüber hinaus helft ihr natürlich wie immer auch einer Wohltätigkeitsorganisation, diesmal Npower. Diese gemeinnützige Organisation macht sich zum Ziel, die Rassen- und Geschlechtergleichheit in der Tech-Branche zu unterstützen.

Bildmaterial: Endling: Extinction is Forever, HandyGames, Herobeat Studios