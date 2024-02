Pokémon Day 2024: Kostenlose Geschenke erwarten euch bei diesem Event in Deutschland

Der Pokémon Day 2024 naht, auch in diesem Jahr findet er am 27. Februar statt. Das Datum geht zurück auf die ursprüngliche Veröffentlichung von Pokémon Grüne und Rote Edition in Japan am 27. Februar 1996.

In den letzten Jahren hat The Pokémon Company den Tag verlässlich gefeiert, oft sogar mit einer Ausgabe von Pokémon Presents. Jetzt gibt es die ersten Pläne für 2024.

So wird der Pokémon Day 2024 gefeiert

So wird The Pokémon Company im duo flagshipstore in Berlin den Pokémon Day mit einigen Besonderheiten feiern. Der Store im The Playce am Potsdamer Platz wird anlässlich des Jubiläums erweitert. Vom 17. Februar bis zum 30. März 2024 könnt ihr in einem neuen Themenbereich in die Welt von Pokémon eintauchen.

An zwei Tagen gibt es außerdem besondere Events. So wird es am 2. März und am 23. März 2024 bei einer Veranstaltung „kostenlose Geschenke“ geben und „die Chance, Pikachu zu treffen und Fotos mit ihm zu knipsen“. Der Besuch der Events ist kostenlos. Wie die Geschenke konkret aussehen, dazu gibt es keine Details.

„Bring unbedingt deine Pokémon-Sammelkartenspiel-Sammlung mit, damit du mit anderen Pokémon-Fans im beaufsichtigten Tausch- und Spielbereich Spaß haben kannst“, bittet man weiter.

Spekulationen um neue Remakes

Soweit der offizielle Teil. Natürlich gibt es auch schon Spekulationen, was zum Pokémon Day 2024 noch passieren könnte. Ganz oben auf der Wunschliste von Pokémon-Fans stehen dabei natürlich immer Neuankündigungen.

Eine solche könnte sich um Remakes von Pokémon Schwarz und Weiß drehen. Dazu gibt es ganz aktuelle Gerüchte. Nach den Neuauflagen von „Diamant und Perl“ wären sie immerhin auch die nächsten Kandidaten für eine Frischzellenkur.

Bildmaterial: The Pokémon Company