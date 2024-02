Nintendo Direct in diesem Monat könnte „nur“ ein Partner-Showcase sein, so ein Gerücht

Nintendos regulärer „Nintendo Direct“-Livestream im Februar soll dieses Jahr ein Partner Direct sein, heißt es.

Das geht aus dem Podcast Nate the Hate hervor – ein Format, das regelmäßig Geschichten aus der Spielebranche verbreitet. Dem Podcast zufolge, soll sich die anstehende Ausgabe von Nintendo Direct mit Switch-Inhalten von Drittanbietern befassen, ehe zeitnah eine Nachfolgekonsole angekündigt werde.

„Ich gehe dieses Jahr in die erste Nintendo Direct mit der Erwartung, dass es eine Partner Direct sein wird“, so Nate. „Ich glaube nicht, dass Nintendo diesen Februar eine allgemeine Direct veranstalten wird, ich denke, dass sie sich stattdessen Drittanbietern widmen werden.“

Nate hatte zuvor im Famiboards-Forum erklärt: „Ich kenne das genaue Format der Direct und weiß, was ich davon erwarten kann, aber ich kenne den Tag der Präsentation nicht.“ Fans erwarteten diesen Monat in jedem Fall eine neue Ausgabe von Nintendo Direct, da Nintendo in den vergangenen fünf Jahren in Folge eine solche im Februar veranstaltet hat.

Obwohl sich das Unternehmen noch nicht öffentlich geäußert hat, wird zudem allgemein damit gerechnet, dass Nintendos Switch-Nachfolger dieses Jahr auf den Markt kommt. Bloomberg berichtete letzten Monat außerdem, dass die Konsole bei ihrer Markteinführung in diesem Jahr über einen 8-Zoll-LCD-Bildschirm verfügen wird.

via VGC, Bildmaterial: Mario + Rabbids Sparks of Hope, Ubisoft