Nintendo: Details zur Partner-Direct in der kommenden Woche von treffsicherem Insider

Ein etablierter Insider hat angedeutet, dass Nintendos nächste Direct-Ausgabe in der kommenden Woche stattfinden wird. Bei der Präsentation soll es sich zudem um einen Partner-Showcase handeln und nicht um eine groß angelegte Direct, wie wir sie sonst im Februar gewohnt sind.

Das neue Gerücht stammt von Twitter-Nutzer Pyoro_X, der in der Vergangenheit bereits mehrfach zutreffend „Nintendo Direct“-Nachrichten hat durchsickern lassen. In einer Reihe kryptischer Tweets behauptetet Pyoro, dass Nintendos nächste Präsentation ein Partner-Showcase sein und irgendwann nächste Woche stattfinden werde.

Pyoro gibt zudem an, dass in der Präsentation Penny’s Big Breakaway zu sehen sein wird. Darüber hinaus twitterte Pyoro_X „Act II – Rebirth“, was einige zu der Frage veranlasste, ob es sich dabei um einen Hinweis darauf handelte, dass es eine „Final Fantasy“-bezogene Ankündigung geben könnte. Dem ist nicht so, wie Pyoro angibt – es sei lediglich eine Anspielung auf einen Beitrag im Famiboards-Forum.

Wie immer gilt: Eine offizielle Bestätigung seitens Nintendo steht aus, die Gerüchte sind also mit Vorsicht zu genießen. Trotzdem: Pyoro lag bereits mehrfach mit seinen Vorab-Ankündigungen richtig. Und von der Partner-Direct hatten zuletzt auch andere Insider berichtet. Gut möglich also, dass es in der kommenden Woche tatsächlich zu einem frischen Showcase kommt.

