Idris Elba erneut als Knuckles: Die Spin-off-Serie geht im April mit sechs Folgen an den Start

Paramount Pictures gibt bekannt, dass Knuckles am 26. April 2024 bei Paramount+ an den Start geht. Der Streamingdienst ist seit einer Weile auch in Deutschland verfügbar. Alle sechs Episoden sind sofort verfügbar.

Die Serie soll zwischen dem zweiten und künftigen dritten Teil der Filmserie angesiedelt sein und Knuckles folgen, der „sich bereit erklärt, Wade als seinen Schützling auszubilden und ihm die Wege des Echidna-Kriegers beizubringen.“

Seine Stimme bekommt Knuckles von Idris Elba, der Knuckles auch im Film spricht. Die Serie kommt aus der Feder von John Whittington und Toby Ascher. Whittington schrieb Sonic the Hedgehog 2, der Übergang sollte also klappen, zumal auch Jeff Fowler am Pilot beteiligt ist, der Director und ausführender Produzent der Filme ist.

Der Trailer zu Knuckles:

Bildmaterial: Knuckles, Paramount Pictures