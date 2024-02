Herzerwärmend: So feiern andere Square-Enix-Teams den Launch von Final Fantasy VII Rebirth

Square Enix ist groß – klar. Final Fantasy VII Rebirth wird federführend von der Square Enix Creative Business Unit I entwickelt. Doch Square Enix besteht noch aus vielen weiteren großen und kleinen Entwicklerteams.

Herzerwärmend, wie diese vielen Teams heute die Freude um die Veröffentlichung von Final Fantasy VII Rebirth von Naoki Hamaguchi und seiner Truppe teilen. In den sozialen Medien veröffentlichten die anderen Teams schöne Artworks und beglückwünschen die Creative Business Unit I zum großen Tag.

Die SaGa-Mannschaft feiert mit einem tollen Artwork von Eri Fujisawa, welches Ameya Aisling (eine der Protagonisten aus dem kommenden SaGa Emerald Beyond) sowie Aerith Gainsborough zeigt. In einem Thread präsentiert das Team noch mehr Artworks. Satoshi Muramochi hat Mido und Cloud Strife gezeichnet. Sari Takahashi hat sich an Siugnas und Vincent Valentine probiert. Und so weiter – das SaGa-Artist-Team hatte offensichtlich viel Spaß!

Das Mana-Team veröffentlichte ebenfalls ein Artwork, das Val (aus dem kommenden Visions of Mana) mit Clouds Panzerschwert zeigt. Die Truppe von Ever Crisis modifizierte das bekannte Key-Artwork zu Final Fantasy VII Rebirth und tauschte Sephiroth, Zack und Cloud gegen ihre Chibi-Ebenbilder aus, die an Ever Crisis erinnern.

Die Entwickler von Final Fantasy XIV feiern mit einem Artwork aus Manderville Gold Saucer und putzigen Rebirth-Kostümen. Besonders schön ist das Artwork der Octopath-Entwickler von Team Asano. Es zeigt unter anderem Red XIII. Toll oder? „Rebirth“ hat innerhalb von Square Enix offenbar einen enormen Stellenwert. Die Erleichterung nach den weltweit positiven Reviews wird groß gewesen sein.

Bildmaterial: Square Enix