Final Fantasy XVI: DLC-Director lässt Hintertürchen für weitere Reisen nach Valisthea offen

Final Fantasy XVI bot von Anfang an den ein oder anderen subtilen Hinweis, dass eine DLC-Erweiterung folgen könnte. So kam es dann auch. Inzwischen ist „Echoes of the Fallen“ erhältlich und „The Rising Tide“ folgt noch im Frühjahr. GameSpot sprach mit DLC-Director Takeo Kujiraoka, ob Final Fantasy XVI eine Zukunft darüber hinaus haben könnte.

„Alle losen Enden des Hauptspiels, die wir uns selbst überlassen haben, um DLCs zu machen, wurden vom ersten und zweiten DLC aufgegriffen, also denke ich, dass es ziemlich schwierig wäre, etwas anderes zu machen“, so Kujiraoka. Mit anderen Worten: Die Brotkrumen sind eingesammelt, für alles Weitere bräuchte es wohl allerhand Einfallsreichtum.

Und trotzdem lässt Kujiraoka noch eine kleine Hintertür offen: „Es gibt die Frage, was man auf den äußeren Inseln, jenseits der Meere von Valisthea, finden könnte – das ist etwas, das mich sehr interessiert, sowohl aus der Perspektive eines Entwicklers als auch als Spieler selbst“, so der DLC-Director.

Es muss ja kein DLC sein. Vielleicht besuchen wir Valisthea ja auch in einem neuen Spiel noch einmal? Sicherlich, das ist weit hergeholt. Aber wie würde euch ein weiteres Spiel in dieser Welt, mit diesem Setting, gefallen?

Naoki Yoshida hatte sich im Dezember einigermaßen ablehnend gegenüber einer Fortsetzung oder einem Spin-off geäußert. Er wolle lieber ein ganz neues Spiel erschaffen. Aber er hat aus früheren Aussagen auch dazugelernt: Er wisse nicht, was die Zukunft bringt.

Bildmaterial: FINAL FANTASY XVI © 2023 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.