Dolls Nest: Nitroplus zeigt ersten Trailer zum Mecha-Girl-Abenteuer, das 2024 erscheinen soll

Zum Ausklang aus dem Jahr kündigte Nitro Plus im November Dolls Nest an, ein Mecha-Girl-Game. Der erste Teaser-Trailer zeigte eine Frau mit mechanischen Elementen in einer offensichtlich postapokalyptischen Welt, die von Zerstörung gekennzeichnet ist. In den Kommentaren merken viele Fans an, dass sie Parallelen zu Armored Core sehen.

Jetzt zeigte man einen neuen Trailer, versprach die Veröffentlichung für 2024 und eröffnete eine Steam-Seite, sodass wir einige weitere Details erfahren.

Den ersten Details zum Gameplay zufolge erwartet euch ein klassisches Mecha-Action-Game, eben mit Mädchen in den Mechs. Ausweichen, Ballern, Erkunden und Sammeln stehen auf der Tagesordnung.

Ihr erkundet die gigantische Fabrikwelt von Hod, um die Wahrheit aufzudecken. Hod ist ein riesiger Krater, belebt von Maschinen und voller zerstörter Gebäude. Ihr wollt überleben, durchforstet das Land nach Ressourcen und stärkt damit eure Waffen.

Der neue Story-Trailer:

Bildmaterial: Dolls Nest, NITRO PLUS, NITRO ARTS