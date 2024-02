Die Stunde der Wahrheit: Xbox gibt am Donnerstag seine Zukunftspläne bekannt

Schon letzte Woche reagierte Phil Spencer auf die anhaltenden Gerüchte um Xbox und insbesondere auf die Aufregung in der Xbox-Community. Man werde in der inzwischen laufenden Woche ein „Business Update“ geben. Die meisten Fans werteten dies bereits als Eingeständnis, dass die durchgesickerten Pläne wahr sind.

Ob dem wirklich so ist, werden wir am 15. Februar erfahren. Inzwischen kündigte Xbox an, dass das „Xbox Business Update“ dann um 21 Uhr deutscher Zeit kommuniziert werden soll.

Interessant: Man wählte dafür ein eher unübliches Format, nämlich den Podcast. Mit dabei sein werden CEO Phil Spencer, Sarah Bond und Matt Booty. Man wird den Podcast bei Youtube sehen können und überall, wo es Podcasts gibt.

Kaum ist die „Stunde der Wahrheit“ konkret datiert, gibt es auch schon die nächsten Gerüchte. Der gut informierte Tom Warren berichtet bei The Verge unter der für manche Xbox-Fans dramatischen Headline „Microsoft prepares to take Xbox everywhere“, dass ganz konkret Hi-Fu Rush und Pentiment den Anfang in der Multiplatform-Strategie von Xbox machen werden.

Sea of Thieves soll dann noch in diesem Jahr folgen, weitere First-Party-Games würde man in Erwägung ziehen. Medienberichte und Gerüchte gab es auch schon zu Starfield und Indiana Jones, doch zumindest im Falle von Starfield gibt es inzwischen schon wieder anderslautende Meldungen. Am Donnerstag sind wir schlauer.

