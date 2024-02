Phil Spencer reagiert: Xbox will nächste Woche die neue „Vision für die Zukunft“ vorstellen

Microsoft reagiert: Nach vielen Gerüchten in den letzten Tagen und der entsprechenden Aufruhr nicht nur in der Branche, sondern insbesondere in der Fangemeinde, hat sich Phil Spencer zu Wort gemeldet.

Der Gaming CEO von Microsoft versprach in einem kurzen Statement bei Twitter, dass man in der kommenden Woche ein „Business Update Event“ veranstalten wird, in dem man die „Vision für die Zukunft von Xbox“ vorstellen will. Die meisten nehmen dies als direktes Eingeständnis, dass die kursierenden Gerüchte wahr sind.

„Wir hören euch zu und wir hören gut. Wir haben für nächste Woche ein Business-Update-Event geplant, bei dem wir euch gerne mehr Details über unsere Vision für die Zukunft von Xbox mitteilen werden“, so Spencer auf Twitter. „Stay tuned.“

In den letzten Wochen gab es vermehrt Hinweise, dass Hi-Fi Rush für PS5 und Nintendo Switch erscheinen wird. Doch das ist nur die „Spitze des Eisbergs“, sagen einige Xbox-Fans. Die Medienberichte, wonach auch Starfield und das kommende Indiana Jones für PlayStation 5 erscheinen sollen, halten die Fangemeinde in Atem.

The Verge berichtet, dass diese Veranstaltung fest eingeplant war, allerdings erst für Ende Februar und nach der Ankündigung von Hi-Fi Rush für weitere Plattformen. Angesichts der jüngsten Entwicklungen zieht Microsoft das „Business Update Event“ nun vor.

Bildmaterial: Indiana Jones und der Große Kreis, Bethesda, MachineGames