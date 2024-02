Deutsche Verkaufscharts: Helldivers 2 macht der Konkurrenz die Hölle heiß

In den aktuellen deutschen Verkaufscharts ist Helldivers 2 das Spiel der Stunde. Keine große Überraschung, denn das Spiel sorgte schon bei Steam für Furore.

In den PS5-Charts kann Helldivers 2 bis auf Rang 2 vorpreschen, nur Tekken 8 bleibt ungeschlagen und holt erneut Platz 1. Für Xbox ist Helldivers 2 nicht erschienen, auch hier kann Tekken 8 also unbeirrt seine Runden auf dem Platz an der Sonne drehen. Zweitplatzierter bleibt hier Suicide Squad.

Auf PS4 und Xbox One bleibt Grand Theft Auto V – Premium Edition das im Handel am meisten verkaufte Spiel. Auf Nintendo Switch gibt es ebenfalls keine Veränderungen: Super Mario Bros. Wonder geht vor Mario Kart 8 Deluxe ins Ziel.

via Gfk Entertainment, Bildmaterial: Helldivers 2, Arrowhead Game Studios