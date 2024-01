The Pokémon Company veröffentlicht bald hochwertige Miniatur-Replikate des Pokéballs

Seit 2020 veröffentlicht The Pokémon Company nach und nach Replikate der Pokébälle. Premium-Replikate wohlgemerkt. Die haben ihren Preis und für das etwas jüngere (und leerere) Portemonnaie hat man jetzt eine neue Kollektion angekündigt.

Preis nennt man zwar nicht, aber es ist anzunehmen, dass die Palette von „Miniatur-Pokéball-Replikaten“ etwas günstiger daherkommt als ihre lebensgroßen Vorbilder. Für Pokéball-Versionen sind für die Veröffentlichung 2024 geplant.

Auch diese Druckguss-Bälle entstehen gemeinsam mit The Wand Company. Den Anfang macht im Februar der klassische Pokéball, gefolgt von einem Miniatur-Superball, einem Hyperball, einem Jubelball und einem Premierball im Jahresverlauf.

Die Miniatur-Pokéball-Replikate werden im „hochwertigen, präzisen Metall-Druckgussverfahren gefertigt“ und verfügen über Berührungs- und Näherungssensoren. Der Standfuß ist berührungsgesteuert und mit Pokéball-Erkennung ausgestattet, das Pokémon-Logo leuchtet nobel. Jeder Miniatur-Ball kommt außerdem mit einer versilberten Sammler-Medaille daher.

The Wand Company und The Pokémon Company kündigten außerdem an, dass die Replikate in voller Größe im Oktober 2024 um den Ultraball erweitert werden. 2025 soll es in beiden Serien mit weiteren Bällen weitergehen. Die Nachfrage ist also offensichtlich da.

In Deutschland sind die Pokébälle bei Zavvi und Figuya erhältlich, so besagt es die offizielle Website. Dritthändler verkaufen die Bälle natürlich aber auch auf Amazon*. Um die 100 Euro müsst ihr einplanen. Wie teuer die Miniatur-Bälle sind, ist noch nicht bekannt.

Bildmaterial: The Pokémon Company