Final Fantasy VII Rebirth: Soundtrack erscheint in einer limitierten Special Edit Version

Wie Square Enix bekannt gibt, wird man den offiziellen Original Soundtrack zu Final Fantasy VII Rebirth am 10. April 2024 in Japan veröffentlichen. Enthalten ist auch der neue Theme-Song „No Promises to Keep (short ver.)“ von Nobuo Uematsu.

Die physische Version des Albums kommt dabei in zwei Versionen daher. Die normale Edition beinhaltet sieben CDs und erscheint zu einem Preis 64,99 Euro. Eine „Special Edit Version“ bietet eine Bonus-Disc mit Musik aus Minispielen. Die Erstauflage der Special Edit Version wird nur limitiert produziert und kostet 74,99 Euro.

Beide Soundtracks könnt ihr euch schon im deutschen Square Enix Store vorbestellen. Es handelt sich dabei um einen Japan-Import. Die „Special Edit Ver.“ könnt ihr alternativ auch bei Play-Asia* finden.

Falls ihr es nicht erwarten könnt – oder Vinyl-Fans seid – gibt es erfreulicherweise noch eine Alternative. Eine Soundtrack-Auswahl auf Vinyl erscheint schon am 31. Januar in Japan und wird im Februar vom Square Enix Store auch nach Deutschland geliefert.

Wenn ihr kein Geld ausgeben möchtet, könnt ihr euch auf dem Youtube-Kanal einige Stücke aus dem Originalwerk anhören. Square Enix fügt diese gerade alle paar Tage einer Playlist hinzu, die ihr hier findet.

Final Fantasy VII Rebirth könnt ihr hier vorbestellen:

Final Fantasy VII Rebirth erscheint am 29. Februar 2024. Ihr wollt auf dem Laufenden bleiben, was Final Fantasy VII Rebirth angeht? Hier findet ihr alle Artikel unserer ausführlichen Berichterstattung.

via Siliconera, Bildmaterial: Final Fantasy VII Rebirth, Square Enix