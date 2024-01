Spyro the Dragon: Dieser Tweet lässt Fans auf die baldige Rückkehr des lila Drachen hoffen

In einem aktuellen Tweet des offiziellen Twitter-Auftritts von Spyro the Dragon heißt es, dass das Motto für 2024 „Du musst daran glauben!“ lautet. Fans vermuten nun eine baldige Ankündigung der Rückkehr des beliebten violetten Drachen.

Kehrt Spyro zurück?

Die Marke gehört nach der großen Übernahme im letzten Jahr zu den Activision-Franchises, die jetzt im Besitz von Xbox sind, und engagierte Fans lesen diesen neuen Tweet als potenziellen Hinweis auf zukünftige gute Nachrichten gesehen. Innerhalb der Community ermutigen sich Fans zudem regelmäßig mit den Worten, an eine Wiederbelebung der Serie „zu glauben“. Im Tweet also eine Anspielung darauf zu sehen, wirkt nicht mal allzu weit hergeholt.

Die ursprüngliche Trilogie wurde vor einiger Zeit im Zuge der „Reignited Trilogy“ frisch remastered und auf moderne Konsolen gebracht – das ideale Fundament, um mit einer gänzlich neuen Fortsetzung nachzulegen?

In den Kommentaren unter dem Tweet ist die Aufregung in Teilen groß, in anderen verhalten. Verständlich, man möchte wohl auch einfach nicht enttäuscht werden, sollte auf den Tweet doch keine große Ankündigung folgen. Für einige scheint es aber schon alles sonnenklar, immerhin ist 2024 das Jahr des Drachen – da muss doch was kommen! Es bleibt gespannt abzuwarten, ob wir in diesem Jahr tatsächlich ein Wiedersehen mit Spyro feiern – wünschenswert wäre es.

via GameRant, Bildmaterial: Spyro the Dragon: Reignited Trilogy, Activision, Toys for Bob