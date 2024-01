Pokémon TV wird eingestellt und die Hoffnung auf adäquaten Ersatz ist überschaubar

Wie The Pokémon Company bekannt gibt, wird man die beliebte Streaming-App Pokémon TV einstellen. Schon jetzt kann die App nicht mehr heruntergeladen werden. Mit dem 28. März 2024 werden dann die Services der App eingestellt.

Die App war zunächst für Mobilgeräte an den Start gegangen und seit 2021 auch für Nintendo Switch erhältlich. Fans konnten über die App eine Reihe von Pokémon-Serien, Filmen, Event-Aufzeichnungen, Tutorials und anderen Produkten kostenlos konsumieren.

Die App war simpel und kostenlos, bot Zugang zu unzähligen Inhalten – und war entsprechend beliebt, auch bei Eltern. Jetzt müssen sich Fans nach Ersatz umsehen und finden den natürlich in Netflix, Amazon Prime und anderen Streaming-Diensten, doch die sind kostenpflichtig.

Gründe dafür nannte The Pokémon Company nicht, weshalb einige Fans glauben, ein Nachfolgeprodukt würde schon in den Startlöchern stehen. Fans, die auf eine Nachfolge-App hoffen, verweisen auf ein ähnliches Vorgehen in der Vergangenheit auch bei Apps wie jener zum Pokémon-Sammelkartenspiel. Außerdem steht der Pokémon Day bevor, der sich hervorragend für eine Ankündigung eignen würde.

Allerdings verweist The Pokémon Company in der Ankündigung zur Einstellung auf „eine Liste von Seiten, auf denen du dir die Pokémon-Zeichentrickserie und sonstige Pokémon-Inhalte anschauen kannst“. Die hat man offenbar mühsam angelegt. Eigentlich ein Verweis auf Konkurrenzprodukte, wenn man so will. Da wiederum schmälert die Hoffnung auf adäquaten Ersatz zu Pokémon TV.

Bildmaterial: The Pokémon Company