Die deutschen Jahrescharts 2023 sind da und es fehlen einige prominente Spiele

Der Branchenverband game hat die deutschen Jahrescharts für PC- und Konsolenspiele 2023 vorgestellt. Die Charts sind nur bedingt aussagekräftig, enthalten aber immerhin (anders als die wöchentlichen GfK-Charts) Daten aus physischen und digitalen Verkäufen hierzulande.

Verzerrt werden sie aber durch die Nichtmeldung von Nintendo. Digitale Verkäufe von Nintendo-Spielen sind ausdrücklich nicht enthalten. Außerdem fehlen Alan Wake 2 und Baldur’s Gate 3 auffällig. Der Grund ist, dass deren Publisher nicht am GSD (Games Sales Data) teilnehmen. Das ist schade, denn es handelt sich um zwei der beliebtesten und potenziell auch erfolgreichsten Spiele des Jahres.

Interessant ist die Top 20 trotzdem. Hogwarts Legacy durchbricht die Flut an Fortsetzungen und ist der am zweitmeisten verkaufte Titel in Deutschland, geschlagen allein von EA Sports FC 24, dem der Wegfall der „FIFA“-Marke offensichtlich keinen Schaden zufügte. Wohlgemerkt, auch Hogwarts Legacy basiert natürlich auf einer weltbekannten Marke.

Insofern ist wohl eher der Erfolg von Starfield auf Rang 13 hervorhebenswert, davor landen ausschließlich Fortsetzungen und Remakes. Starfields Verkaufszahlen wiederum werden geschmälert durch den Start im Xbox Game Pass. Final Fantasy XVI landet nur auf Rang 14. Darüber hinaus bevölkern naturgemäß viele Sport-Games die Charts. Neben Fußball spielen hierzulande auch Formel 1, Basketball und Wrestling eine Rolle.

via game, Bildmaterial: FINAL FANTASY XVI © 2023 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.