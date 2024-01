Persona 3 Reload entschärft diesen transphoben Scherz für das Remake

Viel Lob bekam Persona 3 Reload in dieser Woche von den Medien, nach den ersten Reviews steht die Neuauflage bei einem OpenCritic-Durchschnitt von 89. Ausgezeichnet! Schlagzeilen macht auch eine Änderung im Remake gegenüber dem Original.

In Persona 3 gibt es eine Szene, in der SpielerInnen mit der Gruppe an den Strand gehen, um Mädchen kennenzulernen. Die Gruppe trifft dabei auf eine Frau, die als „Beautiful Lady“ betitelt wird. Sie flirtet mit der Gruppe und bietet sogar an, mit ihnen mitzugehen.

Als Akihiko Sanada jedoch ein paar Stopeln an ihr entdeckt, ändert sich ihr Name kurzerhand zu „Pretty Lady?“. Junpei erklärt im Schreck: „Sie ist ein Er“ und die Gruppe rennt entgeistert davon.

Diese Passage wurde für das Remake Persona 3 Reload angepasst, um ihren transphoben Anstrich auszumerzen. Wie Kotaku berichtet, ist die „Pretty Lady“ nun eine Verschwörungstheoretikerin. Wie im Original treffen die Jungs auf „Beautiful Lady“, die Junpei bittet, ihr Sonnencreme aufzutragen. Doch dann beginnt sie zu erklären, dass die Sonne in den 1980er Jahren durch eine künstliche ersetzt wurde, sodass normale Sonnenschutzmittel nicht gegen ihre einzigartig schädlichen Strahlen wirken.

Sie bietet Ihnen an, ihnen eine besondere Flasche für 300.000 Yen zu verkaufen, während sich ihr Name in „Delusional Lady“ ändert. Die Gruppe rennt erneut weg, dieses Mal aber eben aus anderen Gründen und ohne Trans-Menschen zum Ziel des Witzes zu machen. Kotaku bestätigt zudem, dass die Szene in Japan dieselbe ist, was bedeutet, dass der Trans-Panik-Witz aus beiden Versionen des Spiels entfernt wurde.

Persona 3 Reload* erscheint am 2. Februar 2024 für Xbox One, Xbox Series, PlayStation 4 und PlayStation 5 sowie PC-Steam. Außerdem steht es zum Launch im Xbox Game Pass zur Verfügung. Und glaubt man aktuellen Gerüchten, erscheint Persona 3 Reload später auch noch für Nintendos neue Konsole.

DLC-Pakete, die zum Launch erscheinen, stellte man bereits vor.

via The Gamer, Bildmaterial: Persona 3 Reload, Atlus, SEGA