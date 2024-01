Nach Fan-Kritik bekommt die PC-Version der Final Fantasy Pixel Remaster ein wichtiges Update

Square Enix kündigt an, dass alle enthaltenen Titel der PC-Version von Final Fantasy Pixel Remaster nun die klassische Schriftart per Update 1.1.0 nachgereicht bekommen haben.

In der Klassikersammlung, die zuerst für PCs erschienen ist, mussten sich Fans mit einer recht klinischen, „modernen“ Schriftart zufriedengeben. Das gefiel vielen Fans nicht allzu gut, passte die Schriftart doch nur bedingt zum Retro-Look der Spiele. Später bekamen die nachgereichten Versionen für PS4 und Switch eine klassische „Pixel-Schriftart“ spendiert, was mehr Arbeit war, als ihr denken mögt. Diese ist jetzt auch in der PC-Version enthalten.

Zudem wurde mit diesem Update auch die Hintergrundmusik angepasst und so ist es euch jetzt möglich, zwischen der originalen und der überarbeiteten Variante hin- und herzuwechseln. Darüber hinaus gibt es für einzelne Spiele weitere Verbesserungen und neue Features. So darf sich Final Fantasy VI beispielsweise über neue Unterstützungsfunktionen freuen. So führen die Patch-Notes zu Final Fantasy VI aus:

Diese neuen Funktionen eröffnen eine große Vielfalt an Gameplay-Möglichkeiten. Sie bieten unter anderem Optionen wie die Anwendung eines x0- bis x4-Modifikators auf die Menge der erhaltenen EP, Gil oder Magie-Lernpunkte oder das Ausschalten einiger Zufallskämpfe mit Gegnern.

Das bieten die Pixel Remaster

Final Fantasy Pixel Remaster beinhaltet überarbeitete Fassungen von Final Fantasy I bis Final Fantasy VI. In den neuen Umsetzungen wurden alle Charaktere von Pixel-Artist Kazuko Shibuya neu gestaltet, der schon seit den Anfängen der Serie mit dabei ist.

Darüber hinaus gibt es auch einen neu arrangierten Soundtrack, der von Nobuo Uematsu überwacht wurde, und verbessertes Gameplay, darunter eine überarbeitete Benutzeroberfläche und Auto-Battle-Funktionen und mehr. Für Final Fantasy VI wurde sogar die legendäre Opernszene mehrsprachig neu lokalisiert.

Der Launchtrailer

via Siliconera, Bildmaterial: Final Fantasy Pixel Remaster, Square Enix