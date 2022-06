Final Fantasy VI: Wie es zu der mehrsprachigen Lokalisierung der Opern-Szene kam

Erst kurz vor der Veröffentlichung von Final Fantasy VI Pixel Remaster wurde bekannt, dass Square Enix die legendäre Opern-Szene komplett neu gestaltet, ihr einen HD2D-Look verliehen und sie komplett lokalisiert hat. Mit dabei ist auch eine deutsche Lokalisierung.

In einem Interview, übersetzt von RPG Site, verriet Nobuo Uematsu nun, wieso man sich dazu entschieden hat. „In der Originalversion gab es keine Vocals, also dachte ich, es wäre schön, wenn wir tatsächlich Vocals einbauen könnten“, sagte er. „Ich dachte, es wäre unmöglich oder schwierig“, so Uematsu weiter.

„Also habe ich versucht, Square Enix zu fragen: Wie wäre es, wenn wir hier tatsächlich jemanden singen lassen würden? Noch dazu in mehreren Sprachen, sodass jeder es genießen kann. Ich habe das halb im Scherz gesagt, ich dachte nur, es wäre schön, wenn das umgesetzt werden könnte, aber als ich es noch einmal überprüft habe, haben sie tatsächlich alle diese Sprachen umgesetzt.“

Tja, so einfach kann es manchmal sein. Als Uematsu die verschiedenen Lokalisierungen erstmals hörte, seien ihm die Tränen gekommen. „Es gibt etwa 7,7 Milliarden Menschen auf der Welt – wenn ich daran denke, wie Menschen auf der ganzen Welt dieselben Gefühle für einen einzigen Unterhaltungstitel haben, dann kommen mir wirklich die Tränen“, sagt Uematsu.

Einige Fans sind mit der Opernstimme von Celes nicht so zufrieden, besonders in den japanischen und englischen Versionen. Das war aber Absicht, wie Uematsu erläutert.

„Der Draco-Opernsong sollte von einem Opernsänger gesungen werden, aber Celes erschien plötzlich auf der Bühne“, erläutert Uematsu. „Wenn [Celes] tatsächlich eine echte Oper singen könnte, wäre das eine Lüge“, so Uematsu weiter. „Also haben wir absichtlich jemanden ausgewählt, dessen Stimme nicht wie eine Opernsängerin wirkt, sondern eher wie eine Musicalsängerin.“

Die Opern-Szene in allen Sprachen:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Bildmaterial: Final Fantasy VI Pixel Remaster, Square Enix