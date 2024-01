Mintrocket stellt Wakerunners vor und es ist so ganz anders als Dave the Diver

Es hagelte viel Kritik für die Nominierung von Dave the Diver bei The Game Awards 2023 als „Best Independent Game“ – denn natürlich ist Dave the Diver alles andere als „indie“, zumindest nach vorherrschender Meinung.

Das Entwicklerstudio Mintrocket ist eine Tochterfirma von Nexon und wurde auch nicht etwa vom koreanischen Riesen-Publisher gekauft, sondern gegründet. Alles andere als unabhängig also. Trotzdem, Dave the Diver war natürlich ein tolles Spiel.

Insofern sind die Augen auf Mintrocket gerichtet, wenn aus diesem Hause ein neues Spiel angekündigt wird. Heute war es so weit. Wakerunners heißt das Spiel und es ist so ganz anders als Dave the Diver. Euch erwarten Teamkämpfe in Top-Down-Perspektive und Science-Fiction-Setting.

Das Spiel wurde schon im Mai 2022 erstmals als Project TB vorgestellt. Seht unten den Ankündigungstrailer und freut euch auf das Steam Next Fest, denn ab dem 5. Februar wird Wakerunners dabei schon spielbar sein.

Der Ankündigungstrailer:

Bildmaterial: Wakerunners, Mintrocket