Metroid Prime 4: Diese Aktivitäten deuten möglicherweise auf baldige Enthüllung hin

Gibt es bald endlich einen Ausblick auf das ewig in Entwicklung befindliche Metroid Prime 4? Das deutet jedenfalls Nintendo-Gaming-YouTuber SuperMetalDave64 an.

Der hat nämlich kürzlich ein Video hochgeladen, das mehrere Hinweise darauf gibt, dass die mit Spannung erwartete Fortsetzung sich endlich dem Ende ihres langen und schwierigen Entwicklungszyklus nähern könnte.

Zum einen scheint es, dass Nintendo vor etwa zehn Monaten Qualitätstests an Demoversionen von Metroid Prime 4 durchgeführt hat, um nach Fehlern und anderen technischen Problemen zu suchen. Diese Behauptung geht auf den Lebenslauf von Edwin Atwell zurück, der Erfahrung mit Qualitätstests von Spielen wie Call of Duty unter Verwendung der Bug-Tracking-Software Jira hat. Darüber hinaus gibt SuperMetalDave64 an, dass Retro Studios angeblich zusätzliches Personal mit vielfältiger Branchenerfahrung eingestellt hat, um zwischen 2021 und 2022 an dem Spiel zu arbeiten.

Zusammenarbeit mit Animationsstudio deutet auf ersten Trailer hin

Der YouTuber erklärt zudem, dass Retro Studios eine Partnerschaft mit Next-Gen Dreams 3D eingegangen ist – einem Studio, das sich auf detaillierte erste Trailer für Videospiele spezialisiert hat. Es hat mit zahlreichen Entwicklern zusammengearbeitet, wobei eines seiner jüngsten Projekte der Debüttrailer für den kommenden, von Ghost Story Games entwickelten FPS Judas war. Das Logo von Retro Studios war zeitweise auf der Website von Next-Gen Dreams 3D in einer Liste der früheren und aktuellen Partner des Unternehmens enthalten, wurde jedoch inzwischen entfernt.

Obwohl keine der Informationen, die SuperMetalDave64 bereitgestellt hat, notwendigerweise bestätigen, dass Metroid Prime 4 bald vorgestellt wird, scheinen sich die Hinweise zumindest zu verdichten.

Berichten zufolge befindet sich das Spiel seit seinem Neustart unter der Leitung von Retro Studios seit fast fünf Jahren in der Entwicklung. Titel wie Metroid Dread und Metroid Prime Remastered überbrückten die Wartezeit zuletzt. Die ursprüngliche Ankündigung des Spiels geht sogar auf 2017 zurück – damals war die Switch frisch an den Start gegangen. Mittlerweile kündigt sich bereits eine Nachfolger-Konsole an – erwartet uns mit Metroid Prime 4 ein klassischer Crossgen-Titel? Das bleibt abzuwarten.

