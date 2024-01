Elden Ring: Das erste Update des Jahres wirkt Cheatern in der Steam-Version entgegen

FromSoftware hat ein neues Update für Elden Ring veröffentlicht, das den Titel auf Version 1.10.1 aktualisiert.

Nach der Veröffentlichung wurden mehrere Updates veröffentlicht, um Fehler zu beheben, auf Fan-Feedback einzugehen und in einigen Fällen sogar wesentliche neue Inhalte zum Erlebnis hinzuzufügen. Das jüngste Update ist da deutlich kleiner bemessen und fokussiert sich speziell auf die Steam-Version von Elden Ring.

Mit Version 1.10.1 möchte man Cheatern entgegenwirken und so einigen der unglücklichen Betrügereien im Spiel eindämmen. Eine Maßnahme, die vor allem von PvP-Spielende geschätzt werden dürfte. Davon ab, bietet das Update aber keine Neuerungen – es heißt also weiter geduldig auf Neuigkeiten rund um die Erweiterung „Shadow of the Erdtree“ zu warten.

Zuletzt entfachte eine Meldung neue Hoffnung auf eine baldige Veröffentlichung, nach der die Erweiterung schneller als erwartet erscheinen könnte.

