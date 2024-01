Eastward könnt ihr ab sofort gratis spielen, bevor Ende Januar die DLC-Erweiterung erscheint

Noch einmal eine kleine Anschubhilfe, bevor der DLC erscheint? So machte es zuletzt Fae Farm und Eastward folgt diesem Beispiel. Ab heute könnt ihr Eastward gratis auf Nintendo Switch spielen, wenn ihr ein Switch Online Abo habt. Heute bis zum 24. Januar 2024 könnt ihr Eastward in vollem Umfang spielen.

Am 31. Januar veröffentlichen Chucklefish und Pixpil dann Eastward: Octopia. Für alle, die sich nach den sieben Tagen mit Eastward für einen Kauf entscheiden, ist das Hauptspiel aktuell auf 14,99 Euro reduziert.

Eastward spielt in einer Welt, in der die menschliche Population auf einem Rekordtief liegt und die Gesellschaft langsam beginnt zu zerfallen. Man schlüpft in die Haut des hart arbeitenden Gräbers John, der das mysteriöse Mädchen Sam durch gefährliche, verfallene Städte mit seltsamen Monstern und Menschen führen muss.

In der DLC-Erweiterung begleiten SpielerInnen Sam und John dabei, wie sie ein friedliches neues Leben als Bauern in einem abgelegenen Bergdorf beginnen. Eastward: Octopia spielt in einer Parallelwelt zum Hauptspiel, in der die Gefahren des Miasma ausbleiben und die ProtagonistInnen sich stattdessen um ein altes, vernachlässigtes Ackerland kümmern dürfen.

Bildmaterial: Eastward, Chucklefish, Pixpil