Die ersten Artworks aus dem neuen Studio von Toshimichi Mori machen neugierig

Der ehemalige ausführende Vize-Präsident von Marvelous –Toshinori Aoki – und der ehemalige Serien-Produzent von BlazBlue – Toshimichi Mori – haben schon vor etwa einem Jahr die Gründung von Studio Flare bekannt gegeben. Ein neues (und weiteres) Studio finanziert von NetEase Games.

Eine erste Spieleankündigung bleibt man seitdem schuldig, doch jetzt gibt es Neuigkeiten. Auf der offiziellen Studio-Website teilte man nämlich drei erste Key- respektive Konzept-Artworks. Darüber hinaus gibt man sich aber noch verschlossen.

In einem Interview mit Automaton ist Mori voll des Lobes für seinen finanziellen Unterstützer. „Ich denke, der größte Vorteil bei uns ist die Freiheit, die Dinge so zu gestalten, wie man sie gestalten möchte“, sagte Mori: „Es ist eine Umgebung, in der man seine Ideen leicht verwirklichen kann, daher begrüße ich alle, die Ideen haben, bei uns mitzumachen und sich voll und ganz zu entfalten.“

Die Ambitionen von NetEase steigen nicht erst seit dieser Studiogründung. Der chinesische Riese hatte sich in den letzten Monaten und Jahren vermehrt in Japan ausgetobt und unter anderem mit Hiroyuki Kobayashi in Osaka ein neues Studio gegründet. Ebenfalls unter NetEase-Flagge entwickelt Yakuza-Schöpfer Toshihiro Nagoshi sein neues Spiel.

