Deutsche Verkaufscharts: Der Prinz wird gekrönt – Prince of Persia wirbelt Staub auf

Nach ziemlich langweiligen ersten Verkaufswochen im neuen Jahr geht es so langsam wieder los. Prince of Persia: The Lost Crown wirbelt ordentlich Staub auf. Der Prinz krönt sich in einzelnen Rankings sogar.

In den deutschen Xbox-Series-Charts landet The Lost Crown auf Platz 1. Zusätzlich schnappt sich der Prinz die Silbermedaille auf PS5 und PS4. In der Switch-Hitliste reicht es hingegen nur für einen Einstieg auf Platz 6. Plattformübergreifend ist es somit die erfolgreichste Neuveröffentlichung der Woche.

In den PS5-Charts kommt Prince of Persia nicht an The Last of Us Part II Remastered vorbei. Offenbar gibt es doch einige PlayStation-Fans, die darauf gewartet haben. Platz 1. Dafür geht es für Spider-Man 2 runter auf Platz 3.

In den Switch-Charts, wo Prince of Persia auf Platz 6 einsteigt, feiert ein anderes Spiel einen höheren Neueinstieg. Another Code: Recollection landet auf Rang 4. An der Spitze, bestehend aus Super Mario Bros. Wonder und Mario Kart 8 Deluxe, ist jedoch kein Vorbeikommen.

Bildmaterial: Prince of Persia: The Lost Crown, Ubisoft