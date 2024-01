Jetzt schnappen: 3 Capcom-Games für 9,99 Euro – mit Resident Evil, Street Fighter und Mega Man

Bei Fanatical gibt es eine neue „Build Your Own Bundle“-Aktion und die hat es wieder in sich. Für 9,99 Euro könnt ihr euch drei der zur Verfügung stehenden Games aussuchen. Dragon’s Dogma: Dark Arisen, Resident Evil Zero und Ultra Street Fighter IV für 9,99 Euro? Das kann man schon mal machen!

Es handelt sich jeweils um Steam-Keys, die ihr auch verschenken könnt. Übrigens: Wenn ihr euch nicht entscheiden könnt, so könnt ihr auch vier Spiele für 13,29 Euro oder 5 Spiele für 16,49 Euro wählen. Diese Spiele stehen zur Auswahl:

Resident Evil 6

Dragon’s Dogma: Dark Arisen

Resident Evil HD Remaster

Street Fighter V

Resident Evil 5

Resident Evil 0

Mega Man: Legacy Collection

Dungeons & Dragons: Chronicles of Mystara

Ultra Street Fighter IV

Lost Planet 3

Strider

Bionic Commando

Bionic Command Rearmed

Bildmaterial: Fanatical