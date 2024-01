Das sind die 2023 meistverkauften Games in Europa und Deutschland

GfK Entertainment hat die jährlichen Games-Charts für das Gesamtjahr in Europa veröffentlicht und gibt damit einige interessante Einblicke. EA Sports FC 24 ist europaweit das meistverkaufte Spiel. Die Rankings beinhalten ausschließlich physische Verkäufe.

Anders als mitunter in den letzten Jahren gelingt EA Sports FC 24 dieser Sieg aber nicht mit einem riesengroßen Vorsprung. In acht von 19 Ländern landet die Fußballsimulation zwar auf Platz 1. Allerdings landete im Vorjahr FIFA 2023 in allen 19 Ländern auf dem Goldplätzchen.

Betrachtet man die Gesamtauswertung für Europa, folgen auf EA Sports 24 das Harry-Potter-Game Hogwarts Legacy und auf Platz 3 Zelda: Tears of the Kingdom. Insgesamt sei der Kampf um Rang zwei „sehr eng“ gewesen, urteilt GfK Entertainment.

Ein paar Ausreißer gibt es. So landet in Finnland zum Beispiel NHL 23 auf dem Thron. In Tschechien findet sich einmalig Spider-Man 2 auf dem dritten Platz. Ansonsten ging „Spidey“ leer aus. Hogwarts Legacy, Zelda: Tears of the Kingdom und Super Mario Bros. Wonder liest man neben EA Sports FC 24 hingegen am häufigsten.

„In den separat ermittelten, nach Plattform unterteilten deutschen Games-Jahrescharts gelingt EA Sports FC 24 das Triple“, so GfK Entertainment weiter. Zweiter Sieger auf PS5, PS4 und Xbox Series ist jeweils Hogwarts Legacy, das wiederum die Xbox-One-Auswertung anführt. In den Switch-Rankings landet Zelda vor Evergreen Mario Kart 8 Deluxe und Neueinsteiger Super Mario Bros. Wonder.

via GfK Entertainment, Bildmaterial: Mario + Rabbids Sparks of Hope, Ubisoft