Das nächste Shin Megami Tensei könnte für Netflix erscheinen – so behauptet es ein Insider

Laut einem Insider arbeitet Atlus an mehreren unangekündigten Spielen, die via Netflix erscheinen sollen. Einer davon sei ein neuer Eintrag in der „Shin Megami Tensei“-Serie, der über die Netflix-App auf Mobilgeräten erscheint. Es gibt keinen Hinweis darauf, um was für Spiele es sich konkret handelt oder wann wir insbesondere mit dem neuen „Shin Megami Tensei“-Titel rechnen können.

Die Meldung stammt von @MbKKssTBhz5, einem produktiven Atlus-Insider. Im entsprechenden Tweet teilt der Insider lediglich besagte Informationen, weitere Details gibt es nicht. Die Nachricht wird in den Antworten von einem Journalisten – Felipe Lima, Chefredakteur von Universo Nintendo – untermauert.

Lima erklärt, er habe auch die Neuigkeiten über ein neues SMT-Spiel gehört, das via Netflix erscheinen soll. Er gibt jedoch zu, dass es das erste Mal sei, dass er von weiteren Atlus-Spielen höre, die ebenfalls für die Plattform entwickelt würden.

Der Wortlaut der Nachrichten macht zudem nicht klar, ob besagte Spiele exklusiv via Netflix zur Verfügung stehen oder auch anderswo auf Mobilgeräten ansteuerbar sein werden. Da der Zugriff auf Netflix-Spiele jedoch nur über ein Abonnement möglich ist, möchte der Streaming-Dienst wahrscheinlich SMT-Fans dazu bewegen, ein solches abzuschließen. Eine zeitgleiche alternative Veröffentlichung könnte also unwahrscheinlich sein.

via TheGamer, Bildmaterial: Shin Megami Tensei V, Nintendo, Atlus