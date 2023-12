Tekken 8: Langjähriger „Dead or Alive“-Director enthüllt Beteiligung am neuen Tekken

Yohei Nibori ist vor allem für seine langjährige Arbeit an Koei Tecmo’s „Dead or Alive“-Serie bekannt. Nach seinem Weggang von Koei Tecmo hat er aber nicht auf der faulen Haut gelegen. Im Gegenteil: Nibori hilft aktuell bei der Entwicklung einer anderen großen Fighting-Game-Marke. Und zwar Tekken 8.

Von Dead or Alive zu Tekken

Nibori war 16 Jahre lang als Produzent und Director der „Dead or Alive“- und „Dead or Alive Xtreme“-Serie tätig. Am 31. März 2021 gab er seinen Abschied von Koei Tecmo bekannt, was das Interesse der Öffentlichkeit an seinen zukünftigen Aktivitäten weckte.

Nachdem er Koei Tecmo verlassen hatte, blieb Nibori in den sozialen Medien aktiv, wo er seinen Followern versicherte, dass er „am Leben“ sei und sich auf die Arbeit in seiner neuen Position konzentriere. Nachdem er die Details lange Zeit geheim gehalten hatte, gab er nun am 18. Dezember schließlich bekannt, dass er „vom Unternehmen das OK erhalten“ habe, offenzulegen, dass er derzeit mit Bandai Namco Studios zusammenarbeite, um bei der Entwicklung von Tekken 8 zu helfen.

Details darf er noch keine teilen. Niboris Position ist aber wahrscheinlich eine, die es ihm ermöglicht, das Know-how und die Erfahrung aus der Arbeit an der „Dead or Alive“-Serie zu nutzen.

Tekken 8 erscheint am 26. Januar 2024 für PlayStation 5, Xbox Series und PCs. Vielleicht verrät Nibori dann auch mehr zu seiner Rolle in der Entwicklung des Spiels.

via Automaton Media, Bildmaterial: Tekken 8, Bandai Namco