Super Mario Bros. Wonder knackt neuen Meilenstein und Modern Warfare III tritt Exklusiv-Club bei

Der Branchenverband game hat die Game Sales Awards für den zurückliegenden November verliehen. Ein heißer Monat, was den Videospielmarkt angeht, fand hier doch unter anderem die „Black Week“ statt. GfK Entertainment attestierte dieser Woche, die absatzstärkste Woche des Jahres gewesen zu sein.

Entsprechend viele Videospiele wurden im November verkauft, sehr viele davon entfielen auf Super Mario Bros. Wonder. Zusammen mit den Zahlen aus dem Launchmonat Oktober konnte das Jump’n Run jetzt die 400.000 Einheiten in Deutschland knacken. Dafür gibt es Doppel-Platin vom Branchenverband. Insgesamt wurden ausgezeichnet:

Call of Duty: MW III – 600.000 Einheiten

Mario Bros. Wonder – 400.000 Einheiten

NBA 2K24 – 100.000 Einheiten

WWE 2K23 – 100.000 Einheiten

Call of Duty: Modern Warfare III tritt mit dem Multi-Platin-Award einem sehr exklusiven Club bei. Es ist eines von nur fünf Spielen, die 2023 erschienen sind und sich in dieem Jahr in Deutschland über 600.000 Mal verkaufen konnten. Dem Club gehören weiterhin an: Diablo IV, Hogwarts Legacy, Zelda: Tears of the Kingdom und natürlich EA Sports FC 24.

Mit dem Game Sales Award kürt der Branchenverband Game monatlich die Spiele, die hierzulande Verkaufsmeilensteine erreichten. Grundlage sind aktuelle Verkaufszahlen des Branchenpanels Game Sales Data sowie kumulierte Digitalverkäufe, die Publisher dem Verband eigenständig melden. Anders als die wöchentlichen Verkaufscharts von GfK Entertainment für den Handel sind diese Angaben also bedeutend genauer.

via game, GamesWirtschaft, Bildmaterial: Call of Duty: Modern Warfare III, Activision Blizzard