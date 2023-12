Pokémon Karmesin und Purpur: Neuer Geheimcode lässt Schätze in Paldea regnen

Anlässlich der heutigen Veröffentlichung der letzten Episode der Kurzserie „Winde aus Paldea“ hat The Pokémon Company einen neuen Geheimcode zu Pokémon Karmesin und Purpur veröffentlicht.

Der nachfolgende Code beschert euch ein Gierspenst in seiner Truhenform und ist bis zum 30. November 2024 einlösbar. Ihr könnt euch also Zeit lassen:

SEEY0U1NPALDEA

Das Schatztruhen-Pokémon wurde mit der neunten Generation, also Karmesin und Purpur, eingeführt. Gewissermaßen – denn schon zuvor tauchte es in Pokémon GO auf und versetzte Fans weltweit in Aufregung. Mit dieser Verteilaktion regnet es buchstäblich Schätze in Paldea und jeder Trainer sollte jetzt ein Gierspenst im Team haben.

Falls euch diese Verteilaktion nicht so recht zufriedenstellen mag, dann könnt ihr euch aktuell auch noch ein Schillerndes Lucario und ein Darkrai sichern. Beide Codes sind noch gültig, ihr findet sie hier.

Zurück zur letzten Episode von Winde aus Paldea:

Ohara, Aliquis und Hohma sind an der Seite ihrer Partner-Pokémon gewachsen und haben gemeinsam ein tolles Video erstellt, das nicht nur die Akademie, sondern auch berühmte Arenaleiter und andere wundervolle Seiten von Paldea zeigt!

Die vierte Episode von Winde aus Paldea:

Bildmaterial: Pokémon: Winde aus Paldea, The Pokémon Company