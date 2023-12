Pokémon Karmesin und Purpur entschuldigt sich mit zehn Geschenken für exklusiven Fehler

Versionsexklusive Pokémon, die kennt man inzwischen. Versionsexklusive Fehler, das dürfte eher selten sein. Mit dem kommenden Update 3.0.1 soll ein solcher Fehler jetzt aber behoben werden. Bislang ist es nur möglich, die TM223 (Metallsound) in Pokémon Purpur herzustellen. Die Herstellung in der TM-Maschine benötigt unter anderem zwei Schilterus-Krallen und Schilterus ist nun mal Purpur-exklusiv.

Das soll so nicht sein – The Pokémon behebt diesen Fehler. Als Entschuldigung verteilt man schon am 26. Dezember zehn TM223 über die Geheimgeschenk-Funktion der Spiele an alle Spielenden. Die TM können sich Trainer abholen, bis der Patch Ende Januar erscheint. Dann kann jeder die TM selbst herstellen.

Epilog erscheint Mitte Januar

Erst gestern hatte The Pokémon Company weitere Inhalte zu Pokémon Karmesin und Purpur angekündigt. Die Bonus-Episode soll am 11. Januar 2024 veröffentlicht werden. Die drei Gefährten Nemila, Pepper und Cosima verschlägt es gemeinsam mit dem Hauptcharakter auf eine erneute Reise nach Kitakami.

via Serebii, Bisafans, Bildmaterial: Pokémon Purpur, Pokémon Karmesin, Nintendo, The Pokémon Company, Game Freak