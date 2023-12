Final Fantasy VII Remake: Macher lösen das Geheimnis um die gelben Blumen von Aerith auf

In regelmäßigen Abständen teilt Square Enix Eindrücke aus den Konzeptphasen von Final Fantasy VII Remake. Nun teilte Square Enix einen neuen Beitrag via Twitter, der sich auf Aerith und die Symbolik hinter den gelben Blüten fokussiert, die sie verkauft. Laut Szenario-Team folge Aerith besagten Blumen.

Dieser besondere Dialog stammt vom Anfang von Kapitel 17, nachdem Cloud und die Gruppe sich im 65. Stock des Shinra-Gebäudes wieder mit Aerith zusammengefunden haben. In dieser Szene ist Aerith von den Moiren umgeben, während sie erklärt, dass die Shinra Electric Power Company nicht der wahre Feind ist und dass es da draußen eine größere Bedrohung gibt.

Nachdem sie erklärt hat, dass sie jedes Mal, wenn die Moiren sie berühren, einen Teil von sich selbst verliert, sagt sie: „Folge ihnen. Die gelben Blumen.“ Im japanischen Originaltext ist diese Zeile etwas anders – Aerith sagt stattdessen: „Die gelben Blumen haben mich geführt.“

Das Szenario-Team erklärt, dass die gelben Blumen die Erfahrungen und Gefühle symbolisieren, die Aerith seit ihrem ersten Auftritt in Sektor 8 gesehen hat, sowie diejenigen, die von den Moiren „weggenommen“ wurden.

Final Fantasy VII Rebirth erscheint am 29. Februar 2024. Ihr wollt auf dem Laufenden bleiben, was Final Fantasy VII Rebirth angeht? Hier findet ihr alle Artikel unserer ausführlichen Berichterstattung.

via Siliconera, Bildmaterial: Final Fantasy VII Remake, © 1997, 2020 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA / ROBERTO FERRARI. LOGO ILLUSTRATION: ©1997 YOSHITAKA AMANO