Zwei Tage in Tokyo: Final Fantasy VII Rebirth ist die neue Cover-Story des Game Informer

Final Fantasy VII Rebirth ist näher, als es sich anfühlt. Wenn die Weihnachtsfeiertage vorüber sind und Neujahr gefeiert ist, dann sind es nur noch zwei Monate bis zur Veröffentlichung am 29. Februar 2024.

Der Game Informer widmet dem zweiten Teil der Remake-Trilogie deshalb das Cover und die dazugehörige Cover-Story in der Ausgabe 362. Wie gewohnt begleitet man die Cover-Story auch online intensiv. Dazu gehört die Vorabpräsentation des Covers, das, wie für den Game Informer üblich, ziemlich eindrucksvoll ist.

„Wir haben zwei Tage im Hauptquartier von Square Enix in Tokyo, Japan, verbracht, um neue Abschnitte von Final Fantasy VII Rebirth zu sehen und mit den Legenden des Entwicklerteams zu sprechen“, kündigt das Magazin an. „Diese Titelgeschichte und unsere exklusive Berichterstattung in den nächsten Wochen sollten Ihnen einen guten Eindruck davon vermitteln, was Sie erwartet, wenn das Spiel im Februar auf den Markt kommt.“

Das Cover wurde „zum Teil von Tetsuya Nomura entworfen“, mit dem man auch gesprochen hat. Es zeigt Sephiroth auf der Front, Cloud „nur“ auf der Rückseite. Im Inneren des Magazins warten dann 12 Seiten zu Final Fantasy VII Rebirth. Digital ist die Ausgabe bereits verfügbar. Teile des Berichts wird man wie gewohnt in den nächsten Tagen online teilen.

Bildmaterial: Game Informer, Square Enix