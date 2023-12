Like a Dragon: Infinite Wealth lässt euch UFOs nachjagen und Küken helfen

Die Veröffentlichung von Like a Dragon: Infinite Wealth rückt näher. Passend dazu haben SEGA und das Ryu Ga Gotoku Studio neue Infos zum Spiel veröffentlicht. Diese rücken die Nebengeschichten, Ichibans Persönlichkeit und die Beziehungen zum Team in den Fokus.

UFOs und Küken

Stichwort „Nebengeschichten“: Ihr dürft natürlich wieder mit allerhand Schabernack abseits des Weges rechnen. Unter anderem geht Ichi etwa mysteriösen UFO-Sichtungen nach und hilft einem kleinen Küken dabei, seine Mama wiederzufinden. Dieses hat es sich nämlich in seiner – einem Nest nicht ganz unähnlichen – Frisur bequem gemacht.

Ichibans Persönlichkeit spielt ebenfalls eine Rolle in „Infinite Wealth“. SpielerInnen beeinflussen Werte wie Leidenschaft, Charisma und Güte, indem sie verschiedenen Beschäftigungen nachgehen. Das wiederum hat Auswirkungen auf Ichis Werte – entsprechend erhaltet ihr im Laufe des Spiels auch Zugriff auf neue Jobs, Events und Fähigkeiten.

Auch die Beziehungen zu euren Teammitgliedern wollen gepflegt werden. Aus vertieften Freundschaften können nämlich ebenfalls neue Job-Möglichkeiten resultieren. Außerdem setzt ihr mit gut befreundeten Teammitgliedern zu verheerenden Gruppen-Kombos in den Kämpfen an – praktisch. Eure Beziehungen vertieft ihr, indem ihr euch in Restaurants unterhaltet, gemeinsam Karaoke singt oder auch kleine Geschenke macht.

Like a Dragon: Infinite Wealth erscheint am 26. Januar 2024 weltweit für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Xbox One und PCs.

Bildmaterial: Like a Dragon: Infinite Wealth, Sega, Ryu Ga Gotoku Studio