Im Test! Ghostrunner 2

Titel Ghostrunner 2 26. Oktober 2023 505 Games 26. Oktober 2023 505 Games 26. Oktober 2023 505 Games System PlayStation 5, Xbox Series, PCs Getestet für PC Entwickler One More Level Genres First-Person-Shooter Texte

Vertonung

Mit dem pfeilschnellen und erbarmungslosen Cyberpunk-Parkour-Actionfest Ghostrunner landeten die in Polen ansässigen Entwickler von One More Level im Jahre 2020 einen waschechten Hit. Der Titel schaffte es gekonnt, das düstere Cyberpunk-Genre und knallharte Parkour-Action miteinander zu verbinden und ein einzigartiges Spielerlebnis zu bieten. Ghostrunner kam sowohl bei den Fans, als auch bei der Presse überdurchschnittlich gut an und so war es auch nicht weiter verwunderlich, dass man schon bald die Arbeiten an einem Nachfolger aufnehmen würde.

Während eines PlayStation Showcase im Mai 2023 kündigten die Entwickler von One More Level dann offiziell den Nachfolger Ghostrunner 2 an. Ghostrunner 2 soll direkt an die Stärken des ersten Teils anknüpfen und diese natürlich auch erweitern ohne die Formel des Originals zu stark zu verändern.

Am 26. Oktober erschien der von vielen Fans bereits heiß erwartete Titel dann endlich für PlayStation 5, Xbox Series und PCs. Ob Ghostrunner 2 in die Fußstapfen des ersten Teils treten kann und die doch recht exotische Formel vielleicht sogar noch erweitern kann, erfahrt ihr wie immer in unserem ausführlichen Test.

Dystopie und Kriminalität, so weit das Auge reicht

Die Geschichte von Ghostrunner 2 setzt ungefähr ein Jahr nach den Ereignissen des ersten Teils an. Nach dem Fall des sogenannten „Keymasters“, dem Endboss des ersten Teils, stürzt die Stadt, der sogenannte „Dharma Tower“, in eine tiefe Leere.

Marodierende Banden und Kriminelle streben nach der Vorherrschaft in dieser düsteren Cyberpunk-Welt und dennoch gibt es noch eine letzte Bastion, welche sich dieser kriminellen Übermacht entgegenstellt. Das „Interface Council“ ist wie ein leuchtender Stern am Himmel des Dharma Towers und die letzte Hoffnung auf Frieden in dieser brutalen und erbarmungslosen Welt.

Unser Held schließt sich folglich natürlich dem Interface Council an, um der Welt und deren Bewohnern endlich die Ruhe und den Frieden zu bringen, den diese dystopische Welt so sehr nötig hat.

Gekonnte Erweiterung des ersten Teils

Ghostrunner 2 orientiert sich im Kern natürlich sehr stark am Vorgänger. Die pfeilschnelle Parkour-Action steht nach wie vor an der Tagesordnung. Neben teils mehr und teils weniger kniffligen Sprung-, Rutsch- und Gleit-Einlagen, müssen wir uns auch gegen allerlei Gegner zur Wehr setzen. Diese Auseinandersetzungen enden, wie auch schon im Vorgänger, stets ziemlich blutig. Aber das ist ja schließlich auch, was man von einem dystopischen Cyberpunk-Titel erwartet.

Die Besonderheit bei Ghostrunner 2 ist die Tatsache, dass es nur einen einzigen Treffer benötigt, um euch selbst oder auch die zahlreich vorhandenen und oft auch gleichzeitig angreifenden Gegner auszuschalten. Das heißt im Klartext: So manch eine Passage kann durchaus auch mal zur Geduldsprobe werden. Trial and Error in Reinform quasi und dementsprechend auch ein recht hoher Frustfaktor, der hier stets mitschwingt.

Dennoch hat auch ein Ghostrunner 2 ein paar Neuerungen auf Lager, um sich zumindest etwas von seinem Vorgänger absetzen zu können. Beispielsweise wäre da die neu hinzugekommene Ausdauer-Leiste. Diese begrenzt eure Aktionen dementsprechend und sorgt dafür, dass man sich vor gewissen Aktionen schon mal Gedanken machen muss, ob denn die Ausdauer für die geplante Aktion überhaupt ausreichend ist.

Neben den neuen Features, welche die Bewegung eures Charakters betreffen, gibt es auch einige neue Waffen im Portfolio unseres Cyber-Ninja. Eine dieser neuen Waffen sind die Shuriken. Diese kehren nach einem Einsatz nun zu euch zurück und können erneut verwendet werden. Anders als noch beim Vorgänger, in welchem die Shuriken lediglich als zeitlich begrenztes Power-up verfügbar waren.

Neue Motorrad-Passagen haben es richtig in sich

»Ein Highlight von Ghostrunner 2 sind die waghalsigen und pfeilschnellen Motorrad-Missionen.«

Ein Highlight von Ghostrunner 2 sind die waghalsigen und pfeilschnellen Motorrad-Missionen. Neben Highspeed-Verfolgungen durch diverse Straßenzüge und enge Tunnel, bietet das Motorrad im späteren Spielverlauf sogar die Möglichkeit, die etwas freiläufigeren Spielareale relativ frei zu erkunden. Ein neuer Ansatz im Ghostrunner-Kosmos also.

Sollte man unterwegs mit dem Motorrad mal auf Gegner treffen, kann man sich natürlich geschickt von diesem schwingen, den Gegnern schnell den digitalen Tod verschaffen und sich dann wieder gekonnt per Enterhaken zurück auf sein Bike schwingen. Selten hat sich Cyber-Ninja sein so cool angefühlt wie hier.

Der neue Rogue-Modus sorgt für Abwechslung

Eine weitere Neuerung von Ghostrunner 2 ist der sogenannte „Rogue-Modus“. In diesem neuen Modus geht es darum, geschickt durch zufallsgenerierte Level zu kommen, welche sich stets aus verschiedenen Upgrades, Gegnern und Power-ups aus dem Hauptspiel zusammensetzen. Ganz im Roguelike-Stil arbeitet man sich dann von Level zu Level und erhält nach und nach bessere Fähigkeiten.

Der Knackpunkt liegt hier bei der begrenzten Anzahl an digitalen Leben, die man als SpielerIn zur Verfügung hat. Sind diese Leben aufgebraucht, heißt es Game Over und der Modus muss neu gestartet werden. Ein zusätzlicher Kick für alle Ghostrunner-Fans, denen das Hauptspiel noch nicht anspruchsvoll und stressig genug war.

Grafisch auf ordentlichem Niveau

Aus grafischer Sicht kann man Ghostrunner 2 nichts ankreiden. Die Areale sind schön ausgeleuchtet und versprühen stets den Cyberpunk-Neon-Touch, den man von einem Titel mit diesem Setting auch erwartet. Obendrauf gibt es schön anzusehende Texturen und Effekte. Ein rundes Gesamtpaket also, welches sich auf jeden Fall sehen lassen kann.

Um die pfeilschnelle Action so gut es geht genießen zu können, sollte man den Titel natürlich möglichst mit 60 Frames oder auch mehr spielen, da sich das Ganze ansonsten zu langsam anfühlt und der größte Reiz des Spiels verloren geht. Ich hatte beispielsweise immer wieder mal mit kleineren Mikro-Rucklern zu kämpfen. Ob dieses Problem vielleicht an meiner eigenen Hardware liegt oder doch am Spiel selbst, kann ich jedoch nicht genau sagen.

Pumpender Sound für pumpende Action

Natürlich darf bei so einem adrenalingeladenen Action-Feuerwerk wie Ghostrunner 2 auch der entsprechend brachiale Soundtrack nicht fehlen. Mit allerlei elektronischen Klängen werden wir förmlich durch die Level gejagt. Passend und antreibend zugleich. Aber auch die Soundeffekte können sich hören lassen und sind von hoher Qualität.

Cyber-Ninja-Action Deluxe

Ghostrunner 2 ist all das, was man sich als Fan des Vorgängers gewünscht haben könnte. Die extrem actionreiche Formel aus Parkour und knallharten und äußerst brutalen Actioneinlagen funktioniert auch bei Ghostrunner 2 tadellos und macht nach wie vor viel Spaß. Mit der ein oder anderen Neuerung kann der Titel auf jeden Fall glänzen und gerade die Motorrad-Missionen machen unheimlich viel Spaß und sind in puncto Coolness kaum zu überbieten. Der neue Rogue-Modus, ein Roguelike-Modus, bietet abwechslungsreiche und zufallsgenerierte Missionen, die es wirklich in sich haben und nach und nach auch immer schwerer werden. Ein schier endloser Nachschub an Missionen für alle Cyber-Ninjas unter euch also. Auch aus grafischer Sicht ist Ghostrunner 2 sehr ordentlich. Schön anzusehende Texturen, Licht- und Spezialeffekte verzücken das Auge und sorgen dafür, dass sich die wunderbar düstere und dystopische Cyberpunk-Atmosphäre auch dementsprechend entfalten kann. Soundtechnisch kann Ghostrunner 2 ebenfalls überzeugen. Mit einem äußerst passenden und treibenden Elektro-Soundtrack wird man geradezu durch die unterschiedlichen Missionen gejagt. Perfekt abgestimmt und zur Atmosphäre passend. Abschließend kann man sagen, dass es sich bei Ghostrunner 2 um eine gekonnt inszenierte Fortsetzung des ersten Teils handelt, welche mit der ein oder anderen Neuerung und den extrem coolen Motorrad-Missionen auch Neulinge der Reihe begeistern wird. Wer sowieso Fan des Cyberpunk-Genres ist oder einfach nur coole Cyber-Ninja-Action erleben will, ist bei Ghostrunner 2 also auf jeden Fall an der richtigen Stelle. Auch wenn der Titel hin und wieder wirklich frustige Momente bieten kann, so lohnt es sich dennoch auf jeden Fall, einen Blick zu riskieren.

Story Ungefähr ein Jahr nach den Geschehnissen des ersten Teils verfällt die Welt, der Dharma Tower, in absolutes Chaos. Nur das „Interface Council“ stellt sich der Kriminalität entgegen und natürlich schließt sich unser Held diesem Zirkel an, um das Böse zu bekämpfen. Gameplay Pfeilschnelle Cyber-Ninja-Action mit der ein oder anderen Neuerung. Knallharte Parkour-Action gepaart mit äußerst brutalen Actioneinlagen stehen an der Tagesordnung. Grafik Schöne Texturen, Licht- und Partikeleffekte verzücken das Auge. Die wunderbar düstere Cyberpunk-Atmosphäre wird toll transportiert. Immer wieder hatte ich mit Mikro-Rucklern zu kämpfen. Störend, aber noch verschmerzbar. Sound Ein pumpender und extrem passender Soundtrack jagt euch förmlich durch die hitzigen Missionen. Passend und toll abgemischt. Sonstiges Der neue Rogue-Modus sorgt für schier endlosen Spielspaß. Zufallsgenerierte Missionen, welche verschiedene Elemente des Hauptspiels vermischen, verlangen euch alles ab.