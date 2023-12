GTA VI: Halo, Fall Guys und andere machen sich über die Ankündigung von Rockstar lustig

Gestern kündigte Rockstar Games bei Twitter einen ersten Trailer für den 5. Dezember 2023 an. Das ist aufregend, denn der Trailer wird der erste zu Grand Theft Auto VI sein. Der Vorgänger hat sich weltweit 190 Millionen Mal verkauft, man kann getrost sagen, die Enthüllung ist branchenweit ein Großereignis.

So groß, dass auch andere Firmen abseits von Rockstar Games sich dazu äußern. Und zwar größtenteils belustigend. Teams von Halo, Raven Software und Fall Guys veröffentlichten bei Twitter Teaser-Bilder, die jenem von Rockstar Games ähneln und kündigten Trailer an.

Die meisten Fans finden das lustig, andere posten „You is not him“-Memes und wieder andere empfehlen Rockstar Games neue Anwälte. Medien hingegen sind verwirrt. War es denn nur ein Witz oder kündigte Microsoft jetzt wirklich einen Trailer für den 4. Dezember an? Im Falle von Halo ist zumindest klar, dass Halo Infinite am 5. Dezember ein neues Update erhält.

Raven Software arbeitet an Call of Duty Warzone und dort gibt es ähnlich wie bei Fall Guys ohnehin ständig neue Inhalte. Gut möglich, dass das auch am 6. Dezember – das Datum nennt Raven Software – passiert. Auch Raven Software wird in den Antworten erinnert, dass man nicht Rockstar sei. Jemand anderes fragt, ob es ein Update gibt. Auch die Fans von Fall Guys bewegen sich zwischen belustigt und verwirrt.

Für besonders viel Klarheit in den Communitys haben die Beiträge jedenfalls nicht gesorgt. Eines ist sicher: Am 5. Dezember 2023 um 15 Uhr deutscher Zeit gibt es den ersten Trailer zum neuen Grand Theft Auto. Werdet ihr euch gleich um 15 Uhr Zeit nehmen oder schaut ihr das Video später?

Bildmaterial: Screenshots