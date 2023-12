Grand Theft Auto VI: Rockstar nennt Tag und Uhrzeit für den ersten Trailer

Na, das wird ein Ereignis. Rockstar Games hat Tag und Uhrzeit für die Veröffentlichung des ersten Trailers zum neuen Grand Theft Auto, mutmaßlich GTA VI, enthüllt. Am kommenden Dienstag, den 5. Dezember um 15 Uhr deutscher Zeit könnt ihr euch ihn ansehen.

Damit ist eine Enthüllung bei The Game Awards, die am 7. Dezember verliehen werden, vom Tisch. Zuvor hatte Rockstar Games Anfang November auf Medienberichte reagiert, wonach eine Enthüllung von Grand Theft Auto VI unmittelbar bevorstehen würde. Damals vertröstete man auf Anfang Dezember.

Die Enthüllung des neuen „GTA“ ist branchenweit ein Großereignis, das muss man wohl so sagen. Vorgänger Grand Theft Auto V hat sich inzwischen weltweit 190 Millionen Mal verkauft und landet auch zehn Jahre nach der Erstveröffentlichung noch regelmäßig in den Verkaufscharts.

Letzte Woche, in der „Black Week“, platzierte sich die „Premium Edition“ in den deutschen PS4-Rankings im Handel auf Rang zwei und in den Xbox-One-Charts auf Rang eins. Diese Positionen hatte das Spiel auch in der Vorwoche inne.

Im letzten Jahr machte das neue GTA bereits mit einem Mega-Leak von sich reden.

Bildmaterial: Rockstar Games