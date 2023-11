Grand Theft Auto VI: Rockstar Games bestätigt Medienbericht und Zeitrahmen für den Trailer

Nach dem Bericht von Bloomberg und Jason Schreier ist Rockstar Games in Gestalt von Co-Founder Sam Houser in die Offensive gegangen und hat die Meldung bestätigt. Bloomberg hatte berichtet, die Enthüllung von Grand Theft Auto VI solle „noch diese Woche“ erfolgen und ein Trailer in Bälde folgen.

„Wir freuen uns sehr, Ihnen mitteilen zu können, dass wir Anfang Dezember den ersten Trailer für das nächste Grand Theft Auto veröffentlichen werden. Wir freuen uns auf viele weitere Jahre, in denen wir diese Erfahrungen mit Ihnen allen teilen können“, so Houser in einem Statement bei Twitter.

Es ist anzunehmen, dass dieses Statement eine direkte Reaktion auf die Medienberichte ist und nicht die geplante „Enthüllung“ von Grand Theft Auto VI. Insofern könnte uns auch vor Anfang Dezember noch einiges bevorstehen. Heute Abend stellt Take-Two den aktuellen Geschäftsbericht vor.

„Nächsten Monat feiert Rockstar Games sein 25-jähriges Bestehen. Dank der unglaublichen Unterstützung unserer Spieler auf der ganzen Welt hatten wir die Möglichkeit, Spiele zu entwickeln, die uns wirklich am Herzen liegen“, so Houser in seinem Statement, bevor er zum Wesentlichen kommt.

Bildmaterial: Rockstar Games