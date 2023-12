Final Fantasy VII Rebirth: Würfel, Glück und ein Moogle – so spielt sich Cait Sith

Mit Final Fantasy VII Rebirth geht die Remake-Trilogie zu Final Fantasy VII in die zweite Runde. Wie es in RPGs üblich ist, baut sie die Reisegruppe erst nach und nach auf. Und weil Final Fantasy VII Remake eben nur den Teil in Midgar abbildete, kommen in „Rebirth“ neue Charaktere hinzu. Neben Red XIII, der diesmal auch spielbar ist, sind das außerdem Vincent und Cait Sith.

Dem Game Informer geklärten die Entwickler, wie sich der beliebte Cait Sith spielt. „Bei Cait Sith wollten wir die wirklich lustigen Elemente aus dem Original beibehalten, wie die Würfelattacken und die Glückskomponente in seinem Kampfspiel; das ist auch in Rebirth zu sehen“, erklärt Director Naoki Hamaguchi. „Natürlich wird es aufgrund seines niedlichen Aussehens einen schrulligen und extravaganten Kampfstil haben, im Gegensatz zu dem eher orthodoxen Kampfstil von Cloud.“

Battle Director Teruki Endo stimmt zu. Es gehe darum, den Kern der Charaktere zu analysieren, der auf das Original zurückzuführen sei. Die glücksbasierten Fähigkeiten wolle man deshalb zurückbringen. Das gilt nicht nur für Cait Sith. „Darauf aufbauend haben wir dann Befehle und Aktionen entwickelt, die unserer Meinung nach zu dieser Figur passen. Das ist nicht nur bei [Neuzugängen wie] Cait Sith oder Red XIII der Fall, sondern auch bei anderen Charakteren wie Cloud oder Barret“, so Endo.

Neben Cait Siths einzelnen glücksbasierten Fähigkeiten ist sein hauptsächliches Merkmal die Fähigkeit, einen zweiten Charakter herbeizurufen: den Moogle. „Wenn man einen Moogle in den Kampf ruft, ändert sich Cait Siths Kampfstil“, sagt Hamaguchi. „Man kann abspringen und Cait selbst steuern. In diesem Fall ist der Moogle nur ein KI-Charakter, der selbständig kämpft. Wenn die Lebenspunkte auf Null gesunken sind, verschwindet er, aber man kann ihn wieder rufen, damit er wieder erscheint.“

Auch die Synergie-Fähigkeiten gibt es bei Cait Sith natürlich. Dem Game Informer zeigte Hamaguchi einen gemeinsamen Angriff von Cait Sith und Cloud, den der Redakteur als einen der verrücktesten Angriffe bezeichnet, die er in der Trilogie bisher gesehen habe.

Final Fantasy VII Rebirth erscheint am 29. Februar 2024. Ihr wollt auf dem Laufenden bleiben, was Final Fantasy VII Rebirth angeht? Hier findet ihr alle Artikel unserer ausführlichen Berichterstattung.

Bildmaterial: Final Fantasy VII Rebirth, Square Enix